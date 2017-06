Batman-acteur Adam West (88) overleden

De acteur die bekend werd met zijn kitscherige vertolking van Batman in de jaren zestig, Adam West, is op zaterdag overleden. Dat berichtten de Amerikaanse media op basis van een verklaring van een vertegenwoordiger van West. Hij overleed op 88-jarige leeftijd na een kort gevecht met leukemie.

Samen met Burt Ward als zijn Robin speelde hij in 1966 in de allereerste televisieversie rond de stripheld Batman. Anders dan de serieuzere aanpak van de Batman-films van de afgelopen decennia legde de serie de klemtoon op kitscherige humor.

West gooide zich vol verve en bombarie in de rol. Zijn Batman wist altijd zijn gezicht strak in de plooi te houden, ondanks alle gekkigheid die om hem heen gebeurde - en die hij zelf moest uitspreken. “De truc is om het nooit grappig te vinden wat je doet”, zei West op latere leeftijd.

Nadat Batman in 1968 na drie seizoenen van de buis verdwenen was, viel West - geboren onder de naam William West Anderson - in een zwart gat. Hij probeerde het typetje in verschillende obscure films van zich af te spelen, maar hij kon de rol van Batman nooit echt van zich af schudden.

Presenting Adam West as Adam West

Dat lijkt West de afgelopen jaren te hebben geaccepteerd. Hij speelde in verschillende series de rol van ‘Adam West’, met als hoogtepunt ‘Burgemeester Adam West’ in de animatieserie Family Guy. Ook keerde hij meerdere malen terug naar zijn roots, onder andere in Return to the Batcave: The Misadventures of Adam and Burt.

Batman speelde hij voor het laatst in de animatieserie Batman: The Brave and the Bold, in 2010.