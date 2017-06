De Islamitische Staat wordt steeds kleiner: in 2014 besloeg dit zelfbenoemde 'kalifaat' grote delen van Syrië en Irak, nu wordt IS steeds meer teruggedrongen: hun thuisbasis Raqqa ligt onder vuur van Syrische rebellen, en in Irak zijn ze bijna verdreven uit de miljoenenstad Mosul. Reuters-fotograaf Alkis Konstantinidis mocht van het Iraakse leger rondkijken in een gevangenis in West-Mosul, die door IS achtergelaten is.