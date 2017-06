Zeker twintig doden bij zelfmoordaanslag in Irak

Een zelfmoordaanslag in Irak heeft aan zeker twintig mensen het leven gekost. Dat schrijft persbureau AFP op basis van een woordvoerder van het Iraakse ministrie van Binnenlanse Zaken. Zeker 34 mensen raakten gewond.

De aanslag vond plaats op een markt in de stad Musayyib, net ten oosten van Karbala en ongeveer vijftig kilometer ten zuiden van Bagdad. Enkele uren daarvoor vond ook een aanslag in Karbala plaats, die waarschijnlijk niet helemaal volgens plan was uitgevoerd. Daar vielen vijf gewonden, volgens persbureau AP.

Terreurgroep Islamitische Staat heeft de aanslagen opgeëist met een verklaring via zijn persdienst Amaq. IS beschouwt de sji’ieten die in de twee steden wonen als afvallig.

IS heeft nu nog de Syrische stad Raqqa en een deel van de Iraakse stad Mosul in handen. Als Mosul en Raqqa vallen, blijft er voor de terreurgroep weinig over. Met terreuracties probeert IS nog zijn macht te tonen.

Zo is de terreurgroep ook verantwoordelijk voor de drie aanslagen in Bagdad en Hit die eind mei aan meer dan veertig mensen het leven kostten. Tijdens de vastenmaand ramadan vindt vaker een golf van aanslagen plaats door jihadistische groeperingen.

West-Mosul

In Mosul wordt hevig gevochten tussen het Iraakse leger en IS. Met behulp van een internationale coalitie wist Irak het oosten van de stad al te bevrijden. In februari werd het offensief om West-Mosul te bevrijden ingezet.

