Winst op Luxemburg, maar WK-kwalificatie verder weg

Het Nederlands Elftal won vrijdag eenvoudig met 5-0 van Luxemburg. Maar wat betekent de winst voor de kansen van Oranje om het WK 2018 in Rusland te halen?

Dankzij de overwinning van Oranje en het verlies van Bulgarije (2-1 tegen Wit-Rusland) stijgt Nederland naar de derde plaats in de poule. Het staat echter drie punten achter nummer twee Frankrijk, dat met 2-1 verloor van Zweden. Alleen een eerste of tweede plaats in de poule geeft uitzicht op WK-deelname. Door de Zweedse winst is de tweede plek nu moeilijker bereikbaar. De nummer één in alle negen kwalificatiepoules plaatst zich rechtstreeks voor het WK, maar om nummer één te worden in poule A moet Oranje alle resterende wedstrijden winnen. Dit scenario is dus niet erg waarschijnlijk.

Nederland kan ook een plek op het WK afdwingen door tweede te worden: de beste acht nummers twee van elke poule bepalen in de play-offs welke vier landen naar het WK mogen.

Door loting wordt bepaald tegen wie Oranje, mocht het bij de beste nummers twee komen, twee beslissende duels speelt. Overigens wordt het – als het al lukt om tweede te worden – nog een hele klus om bij de beste acht nummers twee te eindigen: Nederland heeft slechts tien punten uit zes duels – minder dan veel nummers twee nu.