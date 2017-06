‘We appen met zijn drieën de hele dag door’

Anne-Bo : „Het is gemakkelijk, met drie vrouwen in huis.” Annemieke : „Ze lenen kleren van mij.” Anne-Bo : „O ja. Je tijgerblouse.” Miekie : „Of je tassen.”

Elke maandag de beste stukken over zelfverbetering en levensvragen. Stuur mij NRC Slim Leven

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Anne-Bo: „Onze appgroep heet Girlpower. We appen de hele dag door met zijn drieën: over cijfers, vragen over het avondeten, soms haatmail…”

Miekie: „Dat is bijvoorbeeld: ‘Wie heeft mijn schoenen gejat?!’. Of: ‘Waarom zijn alle chips opgegeten!’”

Annemieke: „Of: ‘Waarom heb je de vaatwasser niet uitgeruimd?’”

Miekie: „En dan appen we ook nog achter mama’s rug om, met z’n tweeën.”

Annemieke: „Ze appen de hele dag door. Maar bij het avondeten, überhaupt als we aan tafel zitten overigens, dan pakken we niet de mobiel.”

Anne-Bo: „We zijn hier niet zo van de regels hoor. Ja, we moeten onze kamers opruimen. Maar verder valt het wel mee, ik mag bijvoorbeeld ook gewoon gaan stappen.”

Miekie: „De regels die er zijn hebben met opruimen te maken. Houd je eigen kamer netjes, maak je bed op.”

Annemieke: „En geen gekke dingen doordeweeks. Dan is het tijd voor school.”

Annemieke van de Wouw (48) woont met haar twee dochters Anne-Bo (17) en Annemieke (Miekie, 16) in Haarlem. Ze heeft haar eigen headhuntersbureau Van de Wouw/partners, waar ze ongeveer veertig uur per week voor werkt. Annemiekes inkomen bedraagt zes à zeven keer modaal.

Digitale boodschappenlijst

Anne-Bo: „Mama zou zeggen dat ons huishouden vrij hectisch is. Maar wij vinden het eigenlijk wel geordend.”

Annemieke: „Nou, ik vind het ook wel gestructureerd hoor. We hebben een schoonmaker die langskomt, onze onvolprezen Ayse. En oma strijkt af en toe. Ik doe zo’n tien keer per week een was, waar Miekie me soms mee helpt. Anne-Bo doet helemaal niets.”

Anne-Bo: „Ik geef liefde, haha. En wacht! Ik zet de vuilniscontainers buiten.”

Annemieke: „Vooral de hulp van Ayse is heerlijk. Ik heb voor schoonmaken geen tijd en geen zin. Koken doe ik wel, vrijwel elke dag. De meiden doen dat echt nooit.”

Anne-Bo: „Jawel. Pizza in de oven, een ei koken.”

Miekie: „Of pasta koken. Maar je mag me best beter leren koken hoor.”

Annemieke: „Ik vind het wel ontspannen om het zelf te doen, en ik ben er ook heel efficiënt in. Dan is het wel lekker, maar niet zo ingewikkeld. Boodschappen doen we allemaal wel eens, we appen het lijstje aan elkaar door. Anne-Bo kan dat héél goed…”

Anne-Bo (lachend): „Ik neem altijd het verkeerde mee.”

Annemieke: „Het is echt onvoorstelbaar. Daarom app ik de boodschappenlijst liever naar Miekie.”

Tijgerblouse

Annemieke: „Om vijf uur komen we allemaal thuis. Dan eten we snel iets wat ik kook, daarna gaan we naar hockey, vioolles of naar bijbaantjes. Ik ben zelf lid van de Rotary, en ga twee keer per week naar de sportschool. Daarnaast tennis ik en loop ik hard.”

Anne-Bo: „Meestal zijn we allemaal om half negen weer terug, dan trekken we ons joggingpak aan en gaan op de bank voor de tv hangen.”

Miekie: „Zij kijken graag Boer Zoekt Vrouw. Ik vind daar niks aan, maar kijk dan op mijn telefoon of laptop een andere serie. Maar we houden wel allemaal van Sex and the City.”

Annemieke: „Geen Studio Sport meer op zondag. Dat hoeft niet meer.”

Anne-Bo: „Het is gemakkelijk, met drie vrouwen in huis. Je wordt sneller begrepen, en we hebben dezelfde humor.”

Annemieke: „En ze lenen kleren van mij.”

Anne-Bo: „O ja. Je witte blouse of tijgerblouse.”

Miekie: „Of je tassen.”

07.00 Annemieke wordt wakker, ze zet een kop thee en opent haar e-mail. 07.15 De kinderen worden wakker, Annemieke maakt alvast de lunch klaar. 07.50 Ontbijten doet het gezin aan tafel. Daarna gaan de kinderen naar school. 08.45 Annemieke gaat naar haar kantoor, een paar honderd meter verderop. 17.00 Iedereen komt weer thuis. Ze eten samen even snel. Annemieke kookt. 18.30 Afwisselend de deur weer uit: hockey, tennis, vioolles, bijbaantjes of huiswerk maken. 20.00 Iedereen komt weer thuis, de joggingspakken gaan aan en ze ploffen samen op de bank voor de televisie. 21.30 Anne-Bo gaat naar haar tuinhuisje. Om half elf gaan Annemieke en Miekie ook naar bed.

Eigen tuinhuisje

Anne-Bo: „We zien onze vader nu ongeveer één keer per week.”

Annemieke: „We zijn anderhalf jaar geleden gescheiden, toen zijn wij met zijn drieën naar Haarlem verhuisd. Het was eigenlijk vanaf het begin heel fijn wonen hier, het is een prachtige plek en we wonen in een leuke buurt.”

Anne-Bo: „Ik heb een eigen tuinhuisje met een eigen opgang en een badkamer. Het was eerst een schuurtje, maar dat is helemaal omgebouwd. Ik vind het fijn om helemaal mijn eigen plekje te hebben.”

Annemieke: „Het is ook handig voor haar als ze te laat thuiskomt van stappen. Dan kan ze ons niet wakker maken. Ze moet me wel altijd een

appje sturen als ze er is.”

Miekie: „Als ik me even wil afzonderen ga ik lekker douchen. Of vroeg mijn bed in.”

Annemieke: „De kamers van de meiden zijn wel vaak een troep. Als het te erg is, dan ruim ik het voor ze op. Het ziet er gewoon beter uit als het netjes is, dan maak ik een paar foto’s van het eindresultaat en app ik die door. Zo van: ‘Zie je? Zo mooi kan het zijn.’”

Praktisch ondernemerschap

Annemieke: „Ik heb al vijftien jaar een eigen headhuntersbureau. We wonen praktisch om de hoek van mijn kantoor, dus ik ben er snel. Werk stopt ook eigenlijk nooit bij mij. Soms laat ik expres mijn laptop op kantoor liggen, maar dan ga ik hem toch ’s avonds weer even ophalen. Als je ondernemer bent kun je ook niet stoppen, werk en privé lopen altijd dwars door elkaar heen. Het eerste wat ik doe als ik wakker ben, is even mijn mail wegwerken.”

Anne-Bo: „Soms denken we dat ze de hele dag nauwelijks aan het werk is, de andere dag zien we haar pas weer aan het einde van de dag.”

Annemieke: „Jullie hebben ook niet zo goed door wanneer ik wel of niet werk. Als ik thuis ben doe ik ook gewoon veel dingetjes tussendoor, zoals even een telefoontje of e-mail beantwoorden. Je bent heel praktisch, als ondernemer. Je deelt je eigen tijd in.”