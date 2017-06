Wawrinka eerste finalist Roland Garros

Stan Wawrinka is de eerste finalist van het Parijse tennistoernooi Roland Garros. In een halve finale waarin de verschillen klein waren vocht de Zwitser zich in vijf sets naar de overwinning tegen Andy Murray: 6-7(6), 6-3, 5-7, 7-6(3), 6-1. Later op vrijdag gaan Rafael Nadal en Dominic Thiem uitmaken wie de tegenstander wordt van Wawrinka in de finale.

In de gelijkopgaande eerste set was het Wawrinka die op 3-4 als eerste een break wist te forceren. De Zwitser werd de daaropvolgende game echter meteen teruggebroken. De tiebreak die volgde was verrassend voor Murray, die daarmee Wawrinka zijn eerste setverlies van het toernooi bezorgde. In de tweede set was het wederom Wawrinka die op 3-3 de opslag van Murray brak. Dit keer wist hij zijn eigen servicegame wel de houden.

Spannende derde set

Het verzet van Murray leek gebroken, want in de derde set was de eerste opslagbeurt van de Brit meteen een prooi voor Wawrinka, die op een 3-0 voorsprong kwam. In het vervolg ging het echter op en neer: Murray brak terug, maar leverde meteen ook zijn eigen servicegame in, waardoor Wawrinka op 4-2 kwam. Murray brak echter wederom de opslag van de Zwitser en hield bovendien zijn eigen servicegame: 4-4. De Brit wist op 5-5 een break te forceren en gaf de set niet meer weg: 7-5.

Ook in de vierde set dwongen beide tennissers elkaar tot het uiterste, maar anders dan in de derde set werd geen enkele opslag gebroken. In de tiebreak (7-3) was Wawrinka veel te sterk. Dat was duidelijk een mentale tik voor Murray, die in de beslissende vijfde set instortte: 6-1.

Vrouwentoernooi

Bij de vrouwen plaatste Jelena Ostapenko zich donderdag verrassend voor de finale, door in drie sets te winnen van de Zwitserse Timea Bacsinszky. De ongeplaatste Ostapenko neemt het in de finale op tegen de als derde geplaatste Roemeense Simona Halep, die nummer twee Karolina Pliskova versloeg.