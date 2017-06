VS roepen op tot afzwakken boycot Qatar

De Verenigde Staten roepen de Golfstaten en Egypte op om de boycot van Qatar af te zwakken. Dat heeft de Amerikaanse minster van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson laten weten in een telefoongesprek aan zijn collega-ministers in Saoedi-Arabië, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten, zo meldt persbureau Reuters.

Volgens Tillerson heeft de blokkade “effect” op de Amerikaanse oorlog tegen Islamitische Staat (IS). De Golfstaten waaronder Qatar zijn onderdeel van de Amerikaanse coalitie die strijden tegen IS in Irak en Syrië. In een verklaring aan journalisten zei Tillerson:

“Onze verwachting is dat deze landen onmiddelijk stappen ondernemen om de situatie te de-escaleren en er alles aan doen om de onderlinge grieven op te lossen”.

Ook president Donald Trump heeft zich op vrijdag ingezet voor eenheid binnen de Arabische wereld. Dat deed hij in een telefoongesprek met de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi.

Eigenzinnige buitenlandpolitiek Qatar

Deze week besloten vier Golfstaten onder aanvoering van Saoedi-Arabië en bondgenoot Egypte om de diplomatieke banden met Qatar door te snijden. Ook werden de vluchten opgeschort waardoor de onmisbare voedselimport naar het kleine, rijke Golfstaatje gevaar loopt. Reden voor deze harde maatregelen zijn vriendelijke uitspraken die de Emir van Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, zou hebben gedaan over Iran. Op de achtergrond speelt de eigenzinnige buitenlandpolitiek van Qatar dat onder meer goede banden onderhoudt met de Egyptische Moslimbroederschap; die door de meeste Golfstaten en Egypte wordt beschouwd als terreurorganisatie.

Tillerson heeft de bondgenoten in de Golf laten weten dat de boycot van Qatar “ongewilde” humanitaire consequenties heeft en de Amerikaanse belangen in de regio schaadt. De Amerikaanse minister heeft ook gesproken met de Emir van Qatar. Volgens Tillerson maakt het land progressie in de “begrenzing” van steun aan terroristische groeperingen, maar dat er meer werk nodig is op dit gebied.