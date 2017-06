Vernedering voor May

De Britse verkiezingen zijn uitgelopen op een regelrechte vernedering voor Theresa May. In plaats van een grote overwinning die zij verlangde als sterk mandaat om het land door Brexit te loodsen, raakt zij met de Conservatieven de absolute meerderheid kwijt in het Lagerhuis. In plaats van te winnen, verliest ze zetels.

Labourleider Jeremy Corbyn, die het veel beter deed dan verwacht, riep May op af te treden. May zelf zei dat juist nu “een periode van stabiliteit” vereist is in het landsbelang. Als leider van de partij die ondanks het onverwachte verlies toch nog de meeste stemmen behaalde, zegt May dat haar Conservatieven die stabiliteit zullen brengen.

Met een ruime meerderheid van de stemmen geteld lijkt het erop dat de Tories op 316 zetels uitkomen. Dat zijn er veertien minder dan voor de verkiezingen. Labour komt uit op 265 (ruim twintig zetels erbij), de Schotse nationalisten op 34 en de Liberaal Democraten op 13. Aan de vooravond van de verkiezingen hoopte May en haar Conservatieven nog hun meerderheid met wellicht zeventig zetels te vergroten.

Uiteindelijk bleek een saaie, defensieve en rommelige campagne desastreus voor de Tories. Labourleider Corbyn voerde juist een levendige, positieve en stevig linkse campagne en wist zo een snaar te raken bij jongeren die in grote getale stemden.

Alle politieke controle kwijt

De afgang voor May kan enorme gevolgen hebben. Rekenkundig gezien kan ze misschien met haar partij nog op genoeg steun van kleine Noord-Ierse partijen rekenen in het Lagerhuis om als minderheidsregering verder te kunnen. Politiek gezien is May zo goed als alle controle kwijt. Ze zal enorme weerstand, zowel binnen als buiten haar eigen partij, ondervinden om haar Brexitplannen door te voeren. De eerste prominente Conservatieven hebben al gezegd dat haar positie als partijleider en premier onhoudbaar is.

Een jaar na het Brexitreferendum wordt het Verenigd Koninkrijk opnieuw wakker om een politieke schok te aanschouwen. Toen kozen de Britten om uit de EU te stappen. Nu is het onduidelijk hoe het verder moet. May kan waarschijnlijk niet ongeschonden verder. Een nieuwe leiderschapsstrijd binnen de Tories zou opnieuw kostbare tijd kosten.

Labour won de verkiezingen niet, maar vierde het resultaat toch als een overwinning. Jeremy Corbyn stond lachend voor de camera’s. Als rond twee uur ‘s ochtends opperde partijprominent Emily Thornberry dat Labour bereid is een minderheidsregering te vormen, wellicht met ad hoc steun van de Schotse nationalisten, de LibDems en kleinere partijen. Ook Labour wil de Brexit, maar wel een ander soort uittreding. Labour wil niet uit de interne markt, heeft minder bezwaren tegen de rechtsmacht van het Europees Hof maar wil eveneens vrij verkeer van personen aan banden leggen.