De Thuiskok: Corn Chowder

De lekkerste chowder die ik ooit at was een clam chowder, op de vismarkt van Seattle. Een volle, romige soep vol met krabvlees en andere schelpdieren die net die morgen uit de zee waren gevist. Amerikanen maken allerlei varianten van deze soep, die ze het liefst in een uitgehold brood serveren. Handig voor het dippen, denk ik. Dit is een vegetarische variant, maar voeg wat blokjes uitgebakken spek of wat krabvlees toe en je maakt er zo je eigen chowder van.

Dit recept is afkomstig uit het kookboek van Menno de Koning: Heldeneten

VOOR 4-6 PERSONEN: 2 middelgrote uien 2 teentjes knoflook 2 wortels 2 stengels bleekselderij 1 rode paprika 1 groene paprika 2 el olijfolie 1 laurierblad 2 takjes verse tijm 3 middelgrote kruimige aardappels, geschild 1 zoete aardappel 1250 ml groentebouillon 600 g mais (vers of uit blik), uitgelekt 350 ml room peper en zout 1 grote of 4-6 kleine zuurdesembolletjes 2 el fijngesneden bladpeterselie voor garneren Menno de Koning Menno’s Superheroes kookboek Uitgever: Kosmos Prijs: €24,99

Snijd de ui, knoflook, wortels, bleekselderij en paprika’s in blokjes. Verwarm de olie in een grote soeppan en bak de groenten samen met het laurierblad en de takjes tijm in 5 minuten glazig. Snijd de aardappels in blokjes en voeg ze samen met 1 liter bouillon toe aan de groenten. Breng op hoog vuur aan de kook en laat 20 minuten op laag vuur rustig sudderen. Pureer in een blender de helft van de mais met de rest van de bouillon glad en voeg dit samen met de rest van de mais en de room toe aan de soep. Roer door en laat 20 minuten rustig sudderen zonder deksel. Breng op smaak met peper en zout. Snijd een dekseltje van het brood of van de broodjes en hol ze met een lepel (of vingers) uit, zet ze in een lage schaal of diep bord en schenk de soep er met een soeplepel in. Garneer met peterselie.