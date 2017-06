‘Stop eens met het wegdrukken van ambitie’

Het was koningin Máxima die de inspiratie gaf voor het thema van het jaarlijkse evenement van netwerkplatform TheNextWomen: ambitie. Tijdens haar toespraak, vorig jaar op het evenement, zei ze: ‘It’s okay to be ambitious. No really, it’s okay.’ „Dat vond ik mooi”, vertelt ondernemer Simone Brummelhuis, die het platform voor zakenvrouwen negen jaar geleden oprichtte om mensen te verbinden en kennis te delen. „Vrouwen zijn hun ambitie zo vaak aan het wegdrukken of hun succes aan het bagatelliseren. Daar moeten we met z’n allen mee stoppen.”

Brummelhuis begon haar carrière als advocaat, was mede-eigenaar van Iens.nl, en is nu onder meer commissaris bij Telegraaf Media Groep. Haar platform TheNextWomen organiseert door het jaar heen zo’n dertig evenementen, zowel in Nederland als in het buitenland, met de TheNextWomen Summit van maandag als jaarlijks terugkerende bijeenkomst. Ongeveer 1.000 vrouwen komen luisteren naar toespraken en workshops van topvrouwen uit Nederland en Europa.

Ambitie wegdrukken, heeft u daar ook last van?

„Eh… ik weet niet of ik dat zelf herken. Ik heb het eigenlijk altijd fijn gevonden om hard te werken.”

Waarom die focus op vrouwen?

„Het grappige is dat alle vrouwen zeggen: ‘Ik heb niets met typische vrouwendingen’, maar ondertussen slaan de evenementen dus wél aan. Het voelt namelijk toch anders om samen met duizend andere vrouwelijke ondernemers te zijn. Je functioneert dagelijks al tussen zoveel mannen dat samenzijn met andere vrouwen goed voelt – vertrouwd. Al proberen we zoveel mogelijk weg te blijven van typische vrouwenonderwerpen, zoals moederschap combineren met een baan. Daar wordt al zo veel over gesproken, dat mogen anderen doen. Dan doen wij de rest van de onderwerpen.”

Kan dat, té vrouwelijk zijn?

„Ik ben elk jaar in dubio of we een goodie bag moeten geven. Dat heb ik tot nu toe altijd tegengehouden. Misschien ben ik er ook wel wat te krampachtig in. Je ziet nu een nieuwe generatie vrouwelijke ondernemers opstaan, die juist trots is op hun vrouwelijkheid en met hoge hakken en mooie jurkjes tien miljoen euro omzet. Toen ik 35 was had de typische vrouwelijke ondernemer nog platte schoenen aan en het haar in een staart.”

Een ticket kost 200 euro. Wie komt er naar zo’n evenement?

„We richten ons op ondernemers, maar er komen ook steeds meer vrouwen uit het bedrijfsleven. Want om goed te functioneren in een bedrijf moet je ook ondernemend zijn. Een van onze doelen is dat het voor vrouwen vanzelfsprekend wordt elkaar zakelijk vooruit te helpen. Je hebt veel meer aan een levende gemeenschap waarin je dingen geeft en neemt. Maar vrouwen zijn nog niet altijd in de juiste positie om te begrijpen dat je elkaar nodig hebt, elkaar dingen moet gunnen. Zelfs de uitdrukking die we ervoor gebruiken komt volgens mij uit het voetbal: ‘Elkaar de bal toespelen.’”

Hiervoor heb je ook een fonds opgericht: The Next Women Crowd Fund.

„Ja. Ongeveer 95 procent van de investeerders is man. Daarom hebben we twee jaar geleden zo’n zestig vrouwen bereid gevonden om een fonds van bijna een miljoen bij elkaar te brengen, waarmee we in start-ups van vrouwelijke ondernemers investeren. Tot nu toe hebben we geïnvesteerd in bedrijven waar een vrouw de tent runt en ook risico’s neemt. Voor vrouwelijke ondernemers die een product hebben dat specifiek voor vrouwen is gemaakt, is het natuurlijk veel lekkerder pitchen aan een team vrouwen, dan aan een team mannen.”

En dan presenteren jullie op 12 juni een lijst met de TheNextWomen100. Wie staan daarop?

„De topvrouwen in het zakelijke leven, en ook de women to watch. Het begon zes jaar geleden als inventarisatie: wie zijn dan die vrouwen met de grote bedrijven? De vrouwen die op de lijst staan nemen risico’s en zijn rolmodellen voor anderen. Er zijn een paar selectiecriteria, zoals een minimale omzet van 2 miljoen euro en het hebben van aandelen in het bedrijf, zodat ze zelf ook risico nemen. Het maakt verder niet uit of je op plek 10 of 80 staat, al hebben we sinds kort wel een rangorde naar omzet. Maar het gaat om de community, niet de competitie.”

Je bent zelf je grootste bottleneck. Je blokkeert je groei door alle dingen waarvan je denkt dat je ze niet kunt, of dat je er nog niet klaar voor bent. En dat zie ik met name bij vrouwen. ‘Ik kan toch niet leidinggevende zijn van iemand die twee keer zo oud is’, of: ‘Ik heb nog geen ervaring in die functie, dus het lukt me vast niet.’ Terwijl je juist dat soort kansen moet grijpen. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst een afdeling ging aansturen met een team van meer dan duizend mensen. Daar werd ik ook wel zenuwachtig van. Ik probeer dan te denken: Ik merk vanzelf wat ik goed doe en wat minder goed gaat.” Ilse Kamps, CEO bij Catawiki, organisator van online veilingen.

Breek door je angsten heen Iedereen weet dat diversiteit in een bedrijf heel belangrijk is, en toch lukt dat in Nederland nog niet altijd. Vrouwen mogen elkaar wel een beetje prikkelen om de ambitie aan te wakkeren. Een van de eerste stappen daarbij is het delen van ervaringen: bij elkaar komen en horen wat de ander meemaakt. Dus ja, ik geloof erin dat we elkaar kunnen helpen het beste uit jezelf te halen. Ik zie nu nog te veel vrouwen terugdeinzen als ze de stap naar ondernemerschap willen maken, en dat is jammer.” Maartje Frederiks, mede-oprichter en CEO bij HelloFresh Benelux, leverancier van maaltijdboxen.

Prikkel de ambitie bij elkaar Ik ben zelf destijds ook geholpen door andere ondernemers. Zodra je zelf een bepaalde positie hebt bereikt, is het mooi om dat terug te geven. Daarom mentor ik nu veel vrouwelijke ondernemers die iets online doen. Vrouwen zijn vaak beter in verbinden dan mannen. Ze hebben minder ego, kunnen credits goed delen. Ook zijn ze meer perfectionistisch, al is dat zowel een plus als een min. Ze nemen meer gecalculeerde risico’s, maar kunnen daarin ook te voorzichtig zijn. Ze mogen vaak weer wat groter denken. En ik merk dat ze wat emotioneler in zakelijke beslissingen staan. Je carrière zit als het goed is vol met afscheid nemen van bepaalde mensen, om daarna betere mensen om je heen te verzamelen. Dat is voor vrouwen lastiger. Ik houd van de quote: ’Today is the day I was so afraid of yesterday.’ Want waarom zou je je laten leiden door angst en falen? Ik heb altijd gedacht: als alles mislukt, kan ik gewoon weer terug in loondienst.” Heleen Dura – Van Oord, mede-oprichter DQ&A Media Group, een digitaal marketingbedrijf.