Patrick Kluivert vertrekt per direct bij PSG

Patrick Kluivert is na één jaar alweer weg bij de Franse topclub Paris Saint-Germain. Nadat de krant L’Équipe vrijdagochtend al het vertrek van de technisch directeur naar buiten had gebracht, heeft de club het nieuws nu bevestigd.

Het vertrek van Kluivert hing in de lucht nadat PSG vorige week de komst van de Portugees Antero Henrique als sportief directeur van de club aankondigde. In de bijgaande persverklaring stond dat Henrique, die daarvoor werkte bij FC Porto, verantwoordelijk wordt voor het “vinden, aantrekken en ontwikkelen van de sterren van morgen”. Die taken vielen tot nu toe nog onder de verantwoordelijkheid van Kluivert, die het afgelopen seizoen het aan- en verkoopbeleid coördineerde en zich bezighield met de jeugdopleiding. Volgens L’Équipe heeft PSG Kluivert een andere functie aangeboden, maar heeft de voormalige international die geweigerd.

Moeilijk seizoen

PSG had het afgelopen jaar een moeilijk seizoen, waarin de ploeg voor het eerst in vijf jaar geen kampioen werd maar tweede eindigde achter AS Monaco. In de Champions League waren de achtste finales het eindstation voor het Franse team, dat na een spectaculaire thuisoverwinning op FC Barcelona (4-0) de kwalificatie voor de volgende ronde alsnog uit handen gaf (1-6). Wel legde PSG beslag op de Franse beker.

Kluivert was het afgelopen jaar onder meer verantwoordelijk voor de succesvolle aankopen van de Duitser Julien Draxler (40 miljoen euro) en de Belg Thomas Meunier (6 miljoen euro). Andere aankopen zoals de Spanjaard Jesé (25 miljoen), de Portugees Gonçalo Guedes (30 miljoen) en de Pool Grzegorz Krychowiak (35 miljoen) hebben niet zo goed uitgepakt.

Toen Kluivert overstapte naar PSG was hij net begonnen als jeugdtrainer bij zijn oude club Ajax. Hij noemde het aanbod van PSG echter te goed en zei “deze geweldige uitdaging niet te kunnen weigeren”. Daarvoor was hij onder meer assistent-trainer bij Oranje, spitsentrainer bij FC Twente en bondscoach van Curaçao.