Nerveuze May verliest zetels, maar blijft wel grootste

De Conservatieve Partij van premier Theresa May lijkt de meerderheid in het Britse parlement te zijn kwijtgeraakt. De uitslagen die tot nu toe binnen zijn, bevestigen het beeld van de exitpoll van gisteravond 22.00 uur Britse tijd direct na het sluiten van de stembureau’s.

De ‘Tories’ kunnen volgens die peiling rekenen op 314 zetels, en verliezen daarmee ten opzichte van de 330 zetels die de partij in 2015 haalde onder premier Cameron. May had de vervroegde verkiezingen uitgeschreven in de hoop haar mandaat voor de brexit-onderhandelingen te verstevigen.

Drie weken geleden zei ze nog dat ze de verkiezingen als verloren zou beschouwen ‘als ze ook maar ZES zetels kwijt zou raken’ en dat Jeremy Corbyn dan premier zou worden. Verschillende Labour-politici hebben May nu aan die uitspraak herinnerd en zeggen dat ze op moet stappen.

Ook Corbyn zelf riep May op ruimte te maken voor een nieuwe regering, nadat hij met overweldigende meerderheid zijn zetel heroverde in zijn kiesdistrict Islington North:

“Ze heeft mandaat verloren met het verlies van Conservatieve zetels, stemmen verloren, steun verloren en vertrouwen verloren. Ik zou zeggen dat dat genoeg is om op te stappen.”

Maar May is dat niet van plan. Met trillende stem zei ze nadat ze haar eigen zetel in Maidenhead had behouden dat “het land nu meer dan ooit stabiliteit nodig heeft” en de Conservatieven zullen blijven regeren als ze inderdaad de grootste blijven, absolute meerderheid of niet. De premier die zo expliciet om meer steun heeft gevraagd, maakte een uiterst nerveuze indruk.

In elk geval is de gok die ze heeft genomen helemaal verkeerd uitgepakt, concluderen de Britse ochtendkranten waaronder The Times:

Zetelverdeling

Labour behaalt zoals het er nu uitziet 266 zetels, een stevige winst ten opzichte van de 232 zetels ten opzichte van 2015. Grote verliezer naast de Conservatieven zijn de Schotse nationalisten van de SNP. Die partij valt terug van 56 zetels naar 34.

De Liberal Democrats krabbelen iets op ten opzichte van het vernietigende resultaat uit 2015 toen ze keihard werden afgerekend voor vijf jaar regeren onder David Cameron. De ‘Lib Dems’ behalen nu 14 zetels tegenover de 8 van twee jaar geleden. Maar voormalig vicepremier, de half-Nederlandse Nick Clegg is zijn zetel wel kwijt.

Clegg benadrukte in de toespraak waarin hij zijn nederlaag toegaf dat de Britten er alles aan moeten doen om een eind te maken aan de polarisatie in het land en de kloof tussen jong en oud te dichten.

De populistische UKIP die zo hard heeft gestreden voor de brexit blijft na deze verkiezingsnacht met nul zetels achter. Partijleider Paul Nuttall eindigde in zijn kiesdistrict slechts als derde. Hij deelde nog wel een sneer uit naar May die hij verweet de brexit op het spel te hebben gezet door vervroegde verkiezingen uit te schrijven.