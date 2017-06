Mogelijk meer arrestaties in zaak-Savannah

Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat er nog meer arrestaties zullen volgen in verband met de verdwijning en dood van de 14-jarige Savannah. Dat zei hoofdofficier van Justitie Jet Hoogendijk donderdagavond in het televisieprogramma Jinek op NPO1.

Volgens Hoogendijk loopt het onderzoek naar de toedracht van de dood van Savannah, wiens lichaam zondag in Bunschoten werd gevonden, moeizaam. “De zaak is complexer, ingewikkeld en verloopt minder voortvarend”, zei de hoofdofficier. Ze gaf ook aan dat het OM nog altijd openstaat voor tips:

“Alles vanaf donderdagavond kan het ontbrekende puzzelstukje zijn dat dient om de wereld een beetje beter te krijgen.”

Op dit moment zit een 16-jarige jongen uit Den Bosch vast op verdenkingen van betrokkenheid bij de zaak. Zijn hechtenis werd donderdag met twee weken verlengd door de rechter-commissaris. Donderdagavond liepen in Bunschoten duizenden mensen mee in een stille tocht ter nagedachtenis aan het 14-jarige meisje.

Geen verband met de zaak-Romy

Hoogendijk ging donderdagavond ook in op de dood van het 14-jarige meisje Romy, wiens lichaam vorige week vrijdag in in het nabijgelegen Achterveld werd gevonden. Een 14-jarige jongen uit Ede, die in de nacht van zondag op maandag werd gearresteerd, heeft bekend haar seksueel te hebben misbruikt en daarna om het leven te hebben gebracht.

Volgens de hoofdofficier van jusitie ging het OM in eerste instantie er vanuit dat er sprake was van één dader. Er werd een speciaal rechercheteam opgetuigd om een eventueel nieuw slachtoffer te voorkomen. Pas in de loop van zondagavond werd duidelijk dat de zaken niet gerelateerd waren. Hoogendijk noemde het “bizar toeval” dat er twee vergelijkbare moorden in een weekend plaatsvinden. Het OM verwacht niet dat er nog meer aanhoudingen in de zaak Romy zullen volgen. “Daar hebben we op dit moment geen enkele aanwijzing voor.”