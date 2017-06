May wil verder regeren: ‘let’s get to work’

Theresa May wil ondanks de teleurstellende verkiezingsuitslag toch verder gaan regeren. Dat heeft de premier vrijdag tijdens een persconferentie na een gesprek met koningin Elizabeth bekendgemaakt. De Conservatieven verloren een meerderheid in het Britse parlement. Toch wil May met steun van de Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP) een regering gaan vormen.

Ook zei May dat ze zoals gepland verder wil met de Brexit-onderhandelingen, die over tien dagen moeten beginnen. Vertegenwoordigers in Brussel lieten eerder op vrijdag al weten dat ze zich zorgen maakten of dit wel zou lukken. Over de onderhandelingen zei May:

“Ik heb er vertrouwen in dat we samen kunnen werken om de belangen van het Verenigd Koninkrijk te behartigen. Om een succesvolle Brexit-deal te verwezenlijken. Let’s get to work.”

Al de hele ochtend gingen er geruchten over het mogelijke vertrek van May. De premier en haar Conservatieve partij raakten verrassend hun absolute meerderheid in het parlement kwijt. Vooralsnog wonnen zij 318 zetels, een verlies van twaalf zetels. Nu geen enkele partij de meerderheid heeft en een zogeheten ‘hung parliament’ is ontstaan, is de dans om de macht begonnen.

Een samenwerking met de DUP zou voor May de oplossing zijn. Met steun van de tien zetels die de Noord-Ierse partij deze verkiezingen won, kunnen de Conservatieven aan de macht blijven. Eerder op vrijdag zei de leider van de DUP Arlene Foster nog dat het te vroeg was om te speculeren over samenwerking met de Conservatieven.

May schreef de vervroegde verkiezingen juist uit om een sterker mandaat te krijgen voor een harde Brexit. Dat wordt nu met een minderheid in het parlement juist lastiger.

Stabiliteit

Labour-leider Corbyn riep na de winst van zijn partij dat het tijd was voor May om op te stappen, en dat hij klaarstond “om het land te dienen” in de vorm van een minderheidskabinet. Zijn partij staat vooralsnog op 261 zetels, een winst van 29 zetels. Labour hoopt op steun van andere kleinere partijen zoals de Green Party en de Liberal Democrats.

De uitslag nadat 648 van de 650 zetels zijn vergeven:

Ook andere Britse politici hebben zich vrijdag kritisch uitgelaten over het verlies van de Conservatieven. Volgens de leider van de Scottish National Party (SNP) Nicola Sturgeon zou May “al haar geloofwaardigheid” hebben verloren. Schotland stemde overwegend tegen de Brexit een jaar geleden. Sinds May duidelijk heeft gemaakt dat ze voorstander is van een harde Brexit, wordt er gesproken over mogelijk een nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid. Sturgeon:

“Het roekeloze nastreven van een harde Brexit moet gestopt worden”

Hoewel May misschien zetels verloren heeft, is het mandaat voor de Schotse nationalisten ook alles behalve sterker geworden. De SNP verloor 21 zetels. Een belangrijk deel daarvan ging naar de Conservatieven.

Vanuit de EU werd op vrijdag meteen druk uitgeoefend op het Verenigd Koninkrijk om de Brexit-onderhandelingen zoals gepland door te laten gaan. Deze moeten op 19 juni beginnen. De voorzitter van de Europese raad Donald Tusk zei dat de datum van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU vaststaat, en dat de onderhandelingen daarvoor afgerond zouden moeten zijn voor een redelijke deal.

Van de 650 zetels moet er nog één verdeeld worden. Het kiesdistrict Kensington laat waarschijnlijk nog tot vrijdagavond of zaterdagochtend op zich wachten. Na een tweede hertelling lagen Labour en de Conservatieven nog te dicht bij elkaar. De vrijwilligers waren vervolgens te moe om met een derde telling te beginnen.