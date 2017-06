Leven onder de teruggekeerde Talibaan in Afghanistan

Mannen moesten lange baarden laten staan, vrouwen zoveel mogelijk binnen blijven en er werden publieke executies uitgevoerd. De Talibaan grepen in 1996 de macht in Afghanistan en voerden de sharia in. Met een schrikbewind tot gevolg, zestien jaar lang. Toen werden ze na een lange oorlog verdreven. Er kwam verandering, maar tot een vredig bestaan leidde het niet in Afghanistan.

De afgelopen maanden werden meermaals aanslagen gepleegd en veroverden de Talibaan steden in het zuiden van het land. De moslimextremistische militanten hebben zich geprobeerd te moderniseren, merkte BBC-verslaggever Auliya Atrafi, die vier dagen lang doorbracht achter de frontlinie in de provincie Helmand. Het is jaren geleden dat buitenlandse journalisten toegang kregen tot Talibaan-gebied. Atrafi maakte er een documentaire en longread over.

Gefinancierd door de Afghaanse overheid

In Musa Qala, de onofficiële hoofdstad van de Talibaan, stoppen ze bij een bazaar op een drooggelegd rivierbed. Er is van alles te koop: motoren, koeien, ijs en munitie. Tot haar verrassing werden in deze stad de scholen en het ziekenhuis nog steeds gefinancierd door de overheid. De Talibaan hebben er geen probleem mee en het systeem lijkt te werken, concludeert Atrafi in eerste instantie.

Later blijkt dat er vaak geen stroom is, geen röntgenfoto’s genomen kunnen worden en er een tekort aan medisch personeel is. Vrouwen mogen er niet werken. En ondanks dat internet verboden is - mede om religieuze redenen - zijn er op sommige plekken wifi-hotspots.

De Talibaan hebben een vorm van zekerheid gebracht in deze regionen, schrijft Atrafi. Hier werd jarenlang gevochten tussen troepen en militanten. Nu wordt er handelgedreven.

Het staat in groot contrast met de Talibaan-tactiek in steden die ze niet in handen hebben. Daar worden bloedige aanslagen gepleegd en gevochten. De Talibaan proberen te veranderen, maar zitten vast in het verleden, concludeert Atrafi.