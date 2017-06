Langdurig werklozen welkom in recyclesector

De circulaire verwerkingsindustrie levert met name werkgelegenheid op voor moeilijk plaatsbare werklozen, zoals ouderen, langdurig werklozen of mensen met een handicap. Dat concludeert accountancy- en adviesbureau KPMG na onderzoek bij de stichting Wecycle, een organisatie die jaarlijks zo’n 110 miljoen kilo, voornamelijk, elektronisch afval voor hergebruik geschikt maakt.

Wecycle is de grootste speler op de markt van elektronisch afval, alle afval met een stekker, een batterij of een accu en alle afgedankte tl-buizen, spaar- en ledlampen. In het totaal werd daar in 2015 145 miljoen kilo van verwerkt. Vorig jaar leverde die verwerking 677 banen op, waarvan meer dan een kwart (27 procent) vervuld werden door moeilijk plaatsbare werkzoekenden. Die komen vooral terecht bij het sorteren en demonteren van het afval.

KPMG verwacht de komende jaren een verzesvoudiging van de banen in deze circulaire industrie. Die sector kan dus een aanzienlijke rol spelen in het honderdduizend-banenplan van staatssecretaris Jetta Kleinsma (Sociale Zaken, PvdA), bedoeld om meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen.

Wecycle is een non-profitorganisatie in de afvalverwerkingsbranche. Met name de verwerking van witgoedafval levert veel werkgelegenheid op. Wecycle zamelt afval in bij 3.000 klanten, waaronder gemeenten, winkels, sloopbedrijven en de groothandel.

Moeilijk plaatsbare werklozen die bij of via Wecycle aan de slag gaan, krijgen ondersteuning van uitkeringsinstantie UWV of een reïntegratiebedrijf.