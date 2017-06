Kroatië bezweert regeringscrisis

Met de aanstelling van zeven nieuwe ministers heeft de Kroatische coalitiepartij HDZ een regeringscrisis bezworen. Een meerderheid van 78 in het 151 zetels tellende parlement stemde voor het aanstellen van de ministers, meldt Reuters vrijdag.

Eind april dreigde de regering te vallen, toen de Most-partij, die samen met de conservatieve HDZ-partij in de coalitie zit, uit het kabinet stapte. Aanleiding was het uit hun functie ontheffen van drie Most-ministers, nadat zij kritiek hadden geuit op minister van Financiën Zdravko Maric (Onafhankelijk). Premier Plenkovic is blij met de aanstelling van de nieuwe ministers:

“Ik denk dat we erin geslaagd zijn de stabiliteit van de regering en staatsinstituties te verzekeren.”

Most eruit, HNS erin

Maric zou volgens de ministers de schuldencrisis bij enkele grote Kroatische bedrijven verkeerd hebben aangepakt. Premier Andrej Plenkovic oordeelde dat het vertrouwen in Maric hierdoor onherstelbaar geschaad was. Most, dat vier ministers leverde, besloot zich vervolgens terug te trekken uit het kabinet.

De liberale Kroatische Volkspartij (HNS) neemt de plek van Most in het kabinet over. De belangrijkste coalitiepartij HDZ kan zo, en danzkij steun van enkele kleine partijen, aan de macht blijven.

Regering viel vorig jaar

Vorig jaar kwam er al na zes maanden een einde aan de coalitie HDZ-Most. In september werden nieuwe verkiezingen gehouden.

Sinds 2015 is de conservatieve HDZ-partij aan de macht in Kroatië. Daarvoor werd het land jarenlang door een centrum-linkse coalitie rond de SDP bestuurd. Kroatië trad in 2013 toe tot de Europese Unie, maar het land maakt sindsdien een moeizame economische periode door die wordt versterkt door politieke crises en corruptie.