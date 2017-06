Koninklijke familie kreeg korting op lease-auto’s bij Pon

Autobedrijf Pon, dat vorig jaar voor 12 miljoen euro met justitie schikte wegens het omkopen van ambtenaren, heeft jarenlang lease-auto’s met bijzondere korting geleverd aan leden van de Koninklijke familie, van wie minstens één lid van het Koninklijk Huis. Dat bevestigt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst.

Het gaat om leaseauto’s uit het speciale „wagenpark voor externe personen” van Pon, die bekende Nederlanders, sporters en Oranje’s en hun familie tegen aanzienlijke kortingen konden rijden bij de Nederlandse importeur van Audi en Volkswagen.

Volgens de RVD maakten Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima en Prinses Beatrix geen gebruik van deze regeling. Van de overige vier leden van het Koninklijk Huis gebruikten „minstens één maar zeker niet allemaal” de regeling. De woordvoerder kan niet zeggen welke leden van de Koninklijke familie met deze wagens van Pon reden. Volgens hem betreft het een „privé-aangelegenheid”.

Het bestaan van het speciale Pon-wagenpark voor vip’s komt naar voren in het grootschalige justitie-onderzoek naar corruptie onder ambtenaren belast met de inkoop van voertuigen voor politie en leger. NRC kreeg inzage in dit dossier.

In een van de verhoren vertelt een oud-directeur van Pon over de speciale vip-regeling. Volgens hem werden die in 2007 „in verband met kostenbeheer” onder de loep genomen en constateerde Pon toen „een bepaalde wildgroei”. „Veel relaties reden destijds in die auto’s en de daarmee gepaard gaande kosten waren hoog”, aldus de oud-directeur, die zijn baan verloor als gevolg van de corruptie-affaire. Hoe hoog de kortingen waren, wil Pon niet zeggen. Ook andere vragen over deze „klantrelatie” wil het bedrijf niet beantwoorden.

Pon bood de Oranje’s auto’s aan vanaf 2004. De lease-contracten werden na 2010 „uitgefaseerd”, bevestigt de RVD. Alle contracten zijn inmiddels vervallen.

De relatie tussen Pon en het Koninklijke Huis bleef overigens. De Dienst Koninklijk Huis is in 2014 grotendeels overgegaan op Audi’s en Volkswagens. Die komen ook van Pon, onder de gebruikelijke condities, aldus de woordvoerder.

De verlengde Audi A8 waar Koning Willem Alexander sinds 2014 in rijdt, is eveneens bij Pon gekocht, bevestigt de woordvoerder. Dat gebeurde „tegen normale marktcondities” met een korting „die gebruikelijkerwijs aan zakelijke klanten” wordt gegeven.

Het „wagenpark voor externe personen” was een van de middelen die Pon tot 2010 inzette om relaties te managen, reclame te maken en potentiële klanten gunstig te stemmen. Pon verzorgde met dat doel ook luxueuze reizen naar verre bestemming.

Pon trof vorig jaar een schikking van 12 miljoen euro met het Openbaar Ministerie om aan vervolging wegens omkoping van politie- en defensieambtenaren te ontkomen. Deze ambtenaren konden onder zeer gunstige voorwaarden auto’s leasen of kopen, overigens buiten de speciale regeling voor vip’s. De ambtenaren worden wel vervolgd. Een van hen had ook 14 luxe buitenlandse reizen gemaakt op kosten van het autobedrijf.