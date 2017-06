Kolossale wervelstormen op de zuidpool van Jupiter

Deze post-impressionistische afbeelding, die bijna aan de kwast van Van Gogh lijkt te zijn ontsproten, toont de zuidpool van de grootste planeet van ons zonnestelsel: Jupiter. We zien dit tafereel door het ‘oog’ van de NASA-ruimtesonde Juno, die eens in de 53 dagen dicht langs de gasplaneet scheert.

Het hier getoonde beeld is opgebouwd uit opnamen die tijdens drie afzonderlijke passages zijn gemaakt. Dat was de enige manier om de gehele zuidpool in daglicht te tonen. De kleuren op de foto zijn wat aangedikt, om de details beter tot hun recht te laten komen.

De vele ronde en ovale structuren op de foto zijn cyclonen – kolossale wervelstormen in de dichte atmosfeer van Jupiter. De ware omvang van deze weercomplexen dringt pas echt tot je door als je weet dat de planeet elf keer zo ‘breed’ is als de aarde. De grootste wervelingen hebben dus ongeveer de afmetingen van onze thuisplaneet.

Planeetwetenschappers breken zich het hoofd over deze aaneenschakeling van cyclonen. De grote vraag is hoe stabiel de huidige toestand is. Ziet dit deel van de planeet er altijd zo uit, of is zijn atmosfeer zo dynamisch dat de aanblik over een tijdje weer heel anders kan zijn?

Ook zonder dat we het antwoord weten, is Jupiter buitengewoon indrukwekkend. Kijk maar eens de video van de Britse filmmaker Seán Doran en de Duitse wiskundige Gerald Eichstädt, die te vinden is op vimeo.com.