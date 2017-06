Kasteeltje kopen?

1. Handen uit de mouwen

Slimme gasten, die eigenaars van Château de Gudanes. Ze waren in 2011 op zoek naar een vakantiehuis in Frankrijk en vonden een 18e eeuws kasteel in de Midi-Pyreneeën. Beeldig maar wel een onbewoonbare puinhoop. Dus sloegen ze aan het restaureren. Maar dat kost veel geld en gaat traag. Toen bedachten ze een gouden idee: logeer in een van de met Lodewijk XIV meubilair ingerichte kamers, eet mee, wandel, zwem of lees een boek in de tuin. Maar help ook mee in de keuken, verleg een rioolbuis, schoffel in de tuin of schuur een deur. Verblijf is niet gratis maar vaste werktijden zijn er niet.

2. Gratis ende voor niets

Het kan nog goedkoper dan hierboven: een compleet gratis kasteel. De Italiaanse overheid deelt namelijk 103 kastelen uit, gratis ende voor niks. Het dertiende-eeuwse Castello di Montefiore bijvoorbeeld of Castello de Blera in Lazio of zelfs het kasteel waar Tom Cruise trouwde met Katie Holmes, het Orsini-Odescalchi in Bracciano. Natuurlijk is er een addertje onder het gras; men moet het namelijk uit eigen middelen geheel opknappen en daarna openstellen als B&B of iets dergelijks. In ieder geval iets toeristisch. De bedoeling hiervan is om buiten de grote steden in Italië die door een overschot aan toeristen worden geplaagd, nieuwe toeristentrekpleisters te creëren.

Het Orsini-Odescalchi in Bracciano

3. Esmeralda Faraone Mennella

Ze heet Esmeralda Faraone Mennella, maar spreekt vloeiend Nederlands vanwege moeders kant. Ze was getrouwd met Francesco Winspeare, telg uit een adellijk geslacht dat al tien generaties lang woont op een dertiende-eeuws kasteel in het gehucht Depressa in Puglia. De familie heeft daar een fantastisch wijngoed dat Francesco nu beheert (Castel di Salve, bezoekers zijn welkom om binnen te wippen en te proeven), terwijl Esmeralda naar nabij Lecce is verhuisd en daar een succesvolle website runt waarop ze vakantiehuizen verhuurt (en soms verkoopt). En niet de minste. Een hele rij authentieke en eeuwenoude palazzo’s en castello’s heeft ze in de aanbieding voor weinig geld in de streek Puglia (in de hak van de laars).

4. Let Them Eat Cake

Het entree van het nieuwe restaurant Ore in Versailles is via de Cour des Princes, de binnenplaats der prinsen. Vanuit het restaurant kijkt men uit op het Cour Royale en de Cour d’Honneur, daar waar Lodewijk XIV rondliep met zijn entourage. Koninklijker tafelen deed ik nog nooit. Ore zit in het kasteel van Versailles, in een zijvleugel, het Pavillon Dufour. Alain Ducasse (drie Michelinsterren) kookt er, maar Ore is eerder brasserie dan haute cuisine (het is ook alleen overdag open omdat het kasteel ’s avonds dichtgaat), met gewone prijzen. Er is ook ontbijt en afternoon tea, met cake, zoals Marie-Antoinette bedoelde toen het volk morde dat er geen brood meer te krijgen was: „Let them eat cake”. Wel reserveren; het zit bijna altijd vol.