Kankermedicijnen goedkoper na prijsonderhandeling

Twee dure medicijnen voor de behandeling van uitgezaaide borstkanker en onder meer longkanker zijn na “intensieve onderhandelingen” met de farmaceuten in prijs verlaagd zodat ze vergoed worden uit het basispakket. Dat meldt minister Edith Schippers van Volksgezondheid en Welzijn (VWS) op vrijdag in een brief aan de Kamer.

Het gaat om het borstkankermiddel pertuzumab en het longkankermiddel pembrolizumab. Minister Schippers is tevreden met het resultaat, zo laat ze weten in een reactie:

“Het is goed dat deze leveranciers hun verantwoordelijkheid hebben genomen en deze middelen nu tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs aanbieden. Alleen zo kunnen we dure geneesmiddelen beschikbaar maken en houden voor alle patiënten”.

Prijskorting van 17,5 procent

Pertuzumab kost 75.000 euro per patiënt, plus nog zo’n bedrag aan bijkomende kosten. Het Zorginstituut Nederland, dat minister Schippers adviseert over het basispakket, vond beide middelen te duur om standaard te vergoeden. Het wordt sinds 2013 vergoed uit het basispakket en vanaf 2015 wordt het middel gebruikt in een vroeger stadium van borstkanker voorafgaand aan een operatie.

Het middel geneest patiënten niet, maar ongeveer de helft van de patiënten kan ongeveer vijftien maanden langer leven. Schippers heeft bedongen dat de prijs 17,5 procent wordt verlaagd. Daarnaast zijn er ook aanvullende, vertrouwelijke afspraken gemaakt. Naar schatting achthonderd tot duizend patiënten maken gebruik van dit middel.

Minister Schippers heeft niet bekendgemaakt welke prijskorting er is bedongen voor het geneesmiddel pembrolizumab. Wel duidelijk is dat het middel vanaf 1 juli 2017 wordt vergoed voor de start en vervolgbehandeling van longkanker, klassiek Hodgkin-lymfoom en andere vormen van kanker wanneer is bewezen dat het effectief is. Voor de behandeling van de huidkanker was het al vergoed via het basispakket.

Door het toedienen van pembrolizumab kunnen longkankerpatiënten ten minste zeven maanden langer leven. Naar schatting twaalfhonderd patiënten komen hiervoor in aanmerking. Het dient ook als belangrijk behandelalternatief in plaats van chemoterapie.