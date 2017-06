Japans Hogerhuis keurt aftreden keizer goed

Het Japanse Hogerhuis heeft ingestemd met een wet die het aftreden van de keizer Akihito mogelijk maakt. Vorige week ging ook al het Lagerhuis akkoord, waardoor de weg nu vrij is voor Akihito om als eerste keizer in bijna tweehonderd jaar af te treden.

Verwacht wordt dat de keizer eind volgend jaar zal worden opgevolgd door zijn zoon Naruhito. Akihito zei vorig jaar in een zeldzame toespraak op televisie dat hij bang was dat zijn leeftijd hem in de weg zou zitten bij het uitvoeren van zijn taken als keizer. De 83-jarige Japanner is in het verleden onder meer aan zijn hart geopereerd en behandeld voor prostaatkanker.

Ziel van Japan

In Japan was het bij wet verboden voor de keizer om af te treden. De keizer wordt gezien als de ziel van Japan, en een ziel kan niet met pensioen. Alleen het einde van zijn leven zou een einde maken aan zijn ambtsperiode. Omdat de keizer geen enkele politieke functie mag vervullen, mag hij ook niet om zijn aftreden vragen omdat daarvoor een wetswijziging nodig is en dat als politieke handeling wordt gezien.

Akihito vermeed daarom zorgvuldig het woord “aftreden” in zijn toespraak vorig jaar, maar maakte wel duidelijk dat hij graag een stapje terug wilde doen. Dat zal vermoedelijk volgend jaar gebeuren op zijn 85ste verjaardag, als Akihito dertig jaar keizer is. De nieuwe keizer, de 57-jarige kroonprins Naruhito, zal het privilege om te kunnen aftreden niet kunnen overnemen van zijn vader. Het wetsvoorstel maakt voor de huidige keizer een uitzondering.