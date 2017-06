Jan Roos stopt als partijleider VNL

Jan Roos heeft zijn functie als politiek leider van de jonge partij VoorNederland (VNL) neergelegd. Dat heeft de voorman donderdagavond bekendgemaakt. Zijn partij wist bij de Tweede Kamerverkiezingen eerder dit jaar niet een zetel te behalen. Daarom verwacht Roos ook dat VNL op zal houden te bestaan.

Roos werd in augustus vorig jaar voorgedragen als lijsttrekker van VNL. De partij richt zich onder meer op het verlagen van de belastingen en het terugbrengen van immigratie. Tegen de NOS zegt hij over zijn vertrek:

“Als partijleider van een partij zonder zetels voorzie ik dat ik weinig kan doen. We hebben het resultaat niet behaald. Dan moet je ook je conclusies trekken.”

Oude baan oppakken

Het is aan de leden van de partij of VNL daadwerkelijk opgedoekt wordt. VNL werd in 2014 opgericht door Louis Bontes en Joram van Klaveren. Eerder scheidden zij zich af van de PVV. Roos zei kort na de verkiezingen al tegen NRCteleurgesteld te zijn in het resultaat van zijn partij. Toen gaf hij echter nog aan niet op zoek te zijn naar een nieuwe baan.

“Voor een nieuwe partij is het lastig om in de Kamer te komen, tenzij je zo’n grote achterban hebt als Denk.”

Jan Roos werd voordat hij de politiek inging bekend als opiniemaker en journalist voor onder meer GeenStijl en BNR Nieuwsradio. Ook was hij een van de initiatiefnemers van het Oekraïne-referendum vorig jaar. Roos zegt dat hij zijn oude werk weer wil gaan oppakken.