‘Goed nieuws’ voor de vaquita-bruinvis

Binnen 30 dagen neemt de Mexicaanse regering extra maatregelen om de bijna uitgestorven vaquita te redden. De vaquita is een ernstig bedreigde soort bruinvis die leeft aan de westkust van Mexico.

De nieuwe plannen staan in een akkoord dat de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto woensdag sloot met de Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio en de Mexicaanse telecom-miljardair Carlos Slim. Behalve de regering steken beide filantropen geld in het beschermingsplan voor de bruinvis. Om hoeveel geld het gaat, wordt komende maand bekend.

De vaquita, de kleinste walvisachtige op aarde, staat op het punt uit te sterven door overbevissing. Het dier leeft van nature alleen in een deel van de Golf van Californië, de zee-engte aan de westkust van Mexico. Bij de laatste telling, eind 2016, waren daar nog slechts dertig dieren over.

Kieuwnetten

De bruinvissen raken verstrikt in visnetten (kieuwnetten). Er is in het leefgebied al decennia veel gevist op totoaba, een vis waarvan de zwemblazen in China duizenden euro’s opbrengen. Al sinds de jaren 90 waarschuwen biologen dat de soort daardoor aan het instorten is.

In 2015 stelde de Mexicaanse regering een verbod voor twee jaar in op het vissen met kieuwnetten, maar de lucratieve illegale visserij ging door.

Het kieuwnetverbod wordt permanent, staat in het nieuwe akkoord. Ook neemt de regering binnen 30 dagen extra maatregelen tegen stroperij, zoals een verbod op nachtvissen en toegangscontrole bij het vaquita-reservaat.

Het Wereldnatuurfonds noemde het akkoord donderdag „goed nieuws”. Drie Mexicaanse natuurorganisaties, waaronder Greenpeace, reageerden echter gereserveerd. Ze wezen erop dat Peña Nieto in 2016, met de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama, bijna dezelfde lijst maatregelen had afgesproken. „De regering handelt op verzoek van beroemdheden en ondernemers, niet omdat het haar verantwoordelijkheid is.”

Haast onmogelijk

Inmiddels zijn er zo weinig bruinvissen over dat redding haast onmogelijk is. Komende herfst wordt gepoogd om een deel van de nog levende vaquita’s te vangen en in een reservaat onder te brengen. Pas één keer eerder stierf een walvisachtige uit door de mens, de Yangtse-rivierdolfijn.