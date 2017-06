Gemeente Zundert wil Fort Oranje sluiten

De gemeente Zundert wil de camping Fort Oranje in Rijsbergen gaan sluiten. Volgens de Brabantse gemeente is er een “onhoudbare situatie” ontstaan op de camping, die begin dit jaar negatief in het nieuws kwam door een serie reportages van SBS6.

De belangrijkste redenen om tot sluiting over te gaan zijn de verstoring van de openbare orde en de schrijnende situatie waarin veel bewoners verkeren, zo liet burgemeester Leny Poppe-de Looff (CDA) vrijdag weten tijdens een persconferentie, waarbij ook zijn collega uit Breda, de politie en de GG aanwezig waren.

“Fort Oranje is geen normale camping meer. De woon- en leefsituatie op Fort Oranje is volstrekt onacceptabel en vraagt om direct en stevig ingrijpen van de overheid.”

Volgens de burgemeester kampt de camping met problemen op het gebied van de openbare orde, leefbaarheid, sociale veiligheid en criminaliteit. In de reportages van SBS6 was te zien hoe de criminaliteit welig tierde op het park. Zo werden er minderjarigen ingezet voor prostitutie. De camping heeft een eigen wijkagent. Nadat minister Asscher van Sociale Zaken het vakantiepark bezocht, sprak hij van “maffia-achtige toestanden.”

Ook de mate van vervuiling, de brandveiligheid en de slechte staat waarin de meeste stacaravan verkeren zijn “zorgwekkend en onaanvaardbaar”, stelt de gemeente. Er zouden nog maar tweehonderd van de in totaal zevenhonderd plaatsen bewoonbaar zijn volgens campinghouder Cees Engel.

De gemeente Zundert is van plan de huidige bewoners, zo’n zeshonderd mensen onder wie kinderen, te herhuisvesten. Dit geldt nadrukkelijk voor de huidige bewoners, zo liet de burgemeester weten. “Nieuwe aanwas wordt met de sluiting tegengegaan.” De gemeente heeft vrijdag eigenaar Engel op de hoogte gesteld van het plan. Belanghebbenden krijgen twee weken de tijd om te reageren, daarna wordt een definitief besluit voorbereid.