Franse fotograaf vrijgelaten in Turkije

De Franse fotograaf Mathias Depardon is vrijdag een maand na zijn arrestatie vrijgelaten in Turkije. Dat heeft de secretaris-generaal van de journalistenorganisatie Reporters sans Frontières (RSF), Christophe Deloire, bekendgemaakt. Depardon zou onderweg zijn naar Istanbul en vrijdagavond in Frankrijk landen:

chrisdeloire Christophe Deloire Alerte RSF : Mathias Depardon est à bord d’un avion de Gaziantep à Istanbul, il devrait être de retour à Paris ce soir 9 juni 2017 @ 12:35 Volgen

De 37-jarige Depardon werd op 8 mei in het zuidoosten van Turkije gearresteerd toen hij werkte aan een reportage voor National Geographic. Ondanks dat het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken enkele dagen later beloofde om Depardon naar Frankrijk uit te zetten, zat hij tot deze vrijdag vast in een detentiecentrum in de provincie Gaziantep, vlak bij de Syrische grens. Daar ging hij ook in hongerstaking.

Depardon was opgepakt, omdat hij “terroristische propaganda” zou verspreiden door foto’s op sociale media te plaatsen van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). De PKK wordt door Turkije, maar ook door de EU en de Verenigde Staten, beschouwd als een terroristische organisatie.

Macron bespreekt het met Erdogan

Zaterdag kaartte de Franse president Emmanuel Macron de zaak nog telefonisch aan bij zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan. Hij vroeg Depardon “zo snel mogelijk” uit te zetten. Erdogan beloofde tijdens een gesprek met Macron in Brussel, op 25 mei, al de situatie snel te onderzoeken.

Donderdag bracht de moeder van Depardon een bezoek aan het detentiecentrum. De dag ervoor deed de moeder mee aan een actie van RSF in Parijs om Depardon, al vijf jaar gestationeerd in Turkije, vrij te krijgen, onder andere met een groot spandoek op het gemeentehuis van het vierde arrondissement van de Franse hoofdstad. Een petitie was op het moment van zijn vrijlating bijna 10.000 keer ondertekend.

Het spandoek in Parijs. Foto Thibault Camus/AFP

Journalisten gevangen in Turkije

Er worden vaker buitenlandse journalisten opgepakt in Turkije. De Duitse correspondent Deniz Yücel, van de Duitse krant Die Welt, zit al sinds februari voor het verspreiden van “terreurpropaganda”. Ook de Nederlandse columniste Ebru Umar werd vorig jaar even vastgehouden in Turkije. In april werd na twee weken een Italiaanse journalist vrijgelaten, die een paar dagen na zijn arrestatie in hongerstaking ging.

Volgens de Turkse Journalistenassociatie zaten in maart nog 145 journalisten en andere medewerkers van de pers gevangen. In december 2016 zaten volgens de Committee to Protect Journalists 81 journalisten in de cel in Turkije. Ook zijn sinds de couppoging van een jaar geleden 130 mediaorganisaties in het land gesloten of onder de vleugels van de overheid geplaatst.