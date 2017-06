Een veel te grote kasteelvilla in België

Ruïne „Ik ben er klaar mee,” verzucht Jan Rijsdijk (74) op zijn landgoed in het Belgische Kalmthout. Er staan naast de kasteelvilla nog een villa, een boswachterswoning en een paardenstal. Ruim twintig jaar geleden kocht Rijsdijk „de ruïnes”. Er waren plannen om het landgoed op te delen in 80 kavels. Rijsdijk wilde „de groene long behouden” en de panden restaureren.

Hal Tijdens de verbouwing heeft hij „niet bepaald op de centen gelet”. Vooral niet in de hal. Op de grond marmer, in het dak een art-decoraam. De meeste kunst is gekocht op evenementen van Kom op tegen kanker. „Dat spreekt me meer aan.” De levensgrote foto van hemzelf kreeg hij cadeau.

Te koop Rijsdijk is gek op domotica, „alles gaat automatisch open, dicht, aan, uit”. Er is een waterzuivering en een dak vol zonnepanelen. Maar nu staat het landgoed te koop. „Het is te groot voor mij en mijn vrouw Savita, te duur en te veel werk.”

Werk Op YouTube geeft hij tips aan jonge ondernemers. „Je moet, één, van je hobby je werk maken. Twéé, de beste worden. En, dríé, je horloge wegdoen. Want je werkt altijd.” Maar je ziet hem in de filmpjes ook zwembadlampen vervangen en een vloer leggen. „Ik ben geboren in een Rotterdamse achterstandswijk.”

Van IKEA? „De inrichting van de villa, die verhuren we.”

Meenemen bij brand? „Een schilderij dat mijn vrouw van Máxima heeft gemaakt. Omdat zij het heeft gemaakt.”