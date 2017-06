In mei was het thema van de NRC Fotowedstrijd ‘Vrijheid’. De vakjurypijs gaat naar de inzending If you’re bird, I’m a bird van Danielle Bosveld. „Gedachteloos spelen is misschien wel de hoogste vorm van vrijheid”, merkte de jury op. De publieksprijs is gewonnen door Naoual Bouaali . Alle favorieten van de vakjury zien? We zetten hieronder de top-10 op een rij.