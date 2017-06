Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Een analyse van Comeys verklaring

Op Lawfareblog, een gerespecteerd blog over Amerikaanse politiek en recht dat het presidentschap van Trump nauwgezet volgt, analyseert Benjamin Wittes, werkzaam bij denktank Brookings, de verklaring van de ontslagen FBI-directeur James Comey. Tip van redacteur Maartje Somers. Lees hier: Initial Comments on James Comey’s Written Testimony

Wat Assad en Mandela bindt Wat bindt Bashar al-Assad, Nelson Mandela, Marc Chagall en Benito Mussolini? Ze ontvingen allemaal het Grand-Croix de la Légion d’Honneur, de hoogste onderscheiding van de Franse republiek, las correspondent Peter Vermaas in Le Monde. Gaat president Macron ethische grenzen stellen? Lees hier: Légion d’honneur, enquête sur un système opaque

De verkiezingen uitgelegd voor niet-Britten Twee jaar na de laatste verkiezingen en een jaar na het Brexit-referendum is het weer verkiezingsdag in het Verenigd Koninkrijk. The Guardian maakte een video: de verkiezingen van 2017 uitgelegd voor niet-Britten. Tip van redacteur Evy van der Sanden. Bekijk hier: The UK general election explained for non-Brits – video

Het uiteenvallen van Jemen Na drie jaar oorlog worden de separatistische sentimenten steeds sterker en dreigt Jemen uiteen te vallen in een zuidelijk en een noordelijk deel. Of in nog kleinere gebieden die worden bestuurd door lokale sjeiks, zoals onder Britse koloniale overheersing het geval was. Een sterke reportage van The Economist vindt correspondent Toon Beemsterboer. Lees hier: In its third year of war, Yemen risks fragmentation

De video’s van Trump Gele tinten, slechte belichting en quotes met vreemde interpunctie in een raar lettertype. Team Trump weet niet hoe je goede video’s maakt, las beeldredacteur Arjan de Jongh in The Outline. Is het opzet of onkunde? Lees hier: While You Obsessed Over Trump’s Scandals, He’s Fundamentally Changed The Country