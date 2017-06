Hoe Tupac Nederlandse rappers blijft inspireren

In studiocomplex Cruise Control in Amsterdam wordt eind mei gewerkt aan All Eyez On Us, een album met nummers van Nederlandse rappers en producers dat is geïnspireerd op leven en werk van de in 1996 vermoorde rapper en acteur Tupac ‘2Pac’ Shakur.

Op de eerste dag van het schrijverskamp voor dit album klinken uit drie studio’s tegelijk hiphopbeats. Overal hangt een penetrante wietgeur. De producers zitten loom achterover, terwijl ze hun beats steeds opnieuw afspelen. De rappers kijken op hun telefoons, bewegen met hun hoofd op en neer, mompelen teksten voor zich uit.

In een van de studio’s zit rapper Sevaio ‘Sevn Alias’ Mook (20), in een grijs joggingpak met een sprankelende ketting er overheen. Hij schrijft zijn raps in de hoek, op zijn telefoon. Een tijd lijkt er niet veel te gebeuren. Dan roept rapper Kempi de producer – er moet nú worden opgenomen. „Broer! Sevn zegt dat hij zijn flow gaat vergeten.” Volgens producer David van Rijk (26) van Project Money „gaat het altijd zo bij Sevn. Hij zit heel de tijd stil met zijn telefoon en ineens is hij klaar, neemt hij in een paar minuten op, en gaat hij naar de volgende studio.”

Er moet hard gewerkt worden. De aanwezige rappers – Sevn, Kempi, Kevin en Josylvio – lopen studio in en uit om snel raps te schrijven op de diverse nummers-in-wording. Het is de eerste opnamedag, en de plaat moet binnen twee weken uitkomen, voordat All Eyez On Me, een biografische speelfilm over het leven van Tupac, 15 juni in de Nederlandse bioscopen gaat draaien.

Ruim twintig jaar na zijn dood is Tupac nog steeds een voorbeeld voor rappers wereldwijd. De hiphopartiest, die dit voorjaar als eerste solo-rapper werd bijgezet in de Rock & Roll Hall of Fame, inspireert hiphopartiesten die nog geboren moesten worden toen hij op zijn 25ste werd vermoord. De geschoolde acteur en muzikant wist als geen ander het intense karakter neer te zetten van een op straat geharde jongen die de samenleving uitdaagde en die het had gemaakt zonder iets van zijn achtergrond prijs te geven.

Rapper Sevn Alias werd drie maanden na de moord op Tupac geboren. Tupac’s ‘Dear Mama’ „was een belangrijke track in mijn jeugd”, zegt Sevn. „Mijn oma was heel lang ziek en mijn moeder draaide het vaak. Ik onthield de kernwoorden; het ging me meer om het gevoel dan de tekst. De emotionele delivery waarmee hij rapt, daarin is hij denk ik de sterkste. Je gelooft het. Je voelt het. Je leeft het.”

De nummers die de Nederlandse rappers opnemen, gaan over loyaliteit, Bonnie en Clyde, stress, opgroeien tussen drugsdealers, focussen op geld verdienen, cognac drinken om de pijn te vergeten, moeders die hun kind verliezen aan crimineel geweld.

Enemies

Producer Tevin Irvin ‘Spanker’ Plaat (27) speelt een beat met sirene-achtig geluid af terwijl de 25-jarige rapper Josylvio – echte naam: Joost Theo Sylvio Yussef Abdelgalil Dowib – op een dikke, gruizige synthesizerbaslijn rapt dat hij „lacht” naar zijn „enemies”. Hij rolt het woord ‘enemies’ helemaal uit – ‘enemieeeees’ – zoals Tupac dat ook zou kunnen doen. Spanker zet de beat steeds weer een paar maten terug, zodat Josylvio de flow van zijn rap erop kan afstemmen.

Sevn Alias Links: Sevn Alias. Rechts: Josylvio

Josylvio is sinds twee jaar professioneel rapper, vertelt hij. Met succes; vorig jaar stond zijn debuutalbum Ma3seb vijf maanden in de albumlijst en zijn nieuwe 2 Gezichten kwam dit jaar op nummer twee binnen in de charts. „Ik moest hier bij zijn,” zegt Josylvio, wanneer hij even de studio uitstapt om in het aangrenzende steegje een joint te roken. „Tupac is de enige reden dat ik rap, man. Hij was de eerste van wie ik de teksten goed kon rappen en op basis waarvan ik zelf ging schrijven. In mijn auto luister ik zeventig procent naar Tupac. Mensen schrikken: luister je dit nu nog steeds heel de dag? Ja, man.”

In een van de studio’s neemt Jerrely ‘Kempi’ Slijger (30) een track op die hij ‘Afeni Shakur’ wil noemen, naar de moeder van Tupac. Kempi draagt diverse kettingen over elkaar boven zijn zwarte Armani-shirt. Op de salontafel voor hem liggen pakjes grote vloei, halve sigaretten en skunkzakjes.

Refreintje gooien

„Ja, dik, man. Dik-dik-dik,” zegt hij tegen de producer. „Als je nog een melodie hebt, kan ik een refreintje gooien.” Kempi rapt in zijn couplet emotioneel over zijn eigen moeder; hij wil haar „pijn dragen als stenen”, voor haar naar de gevangenis gaan en – „ik weet dat het niet mag” – schieten.

Links: Kempi. Rechts: Kevin

Kempi noemt Tupac zijn grootste inspiratiebron. „Toen ik jong was, in het jeugdinternaat zat en agressieproblemen had, was Tupac voor mijn gevoel de enige die me begreep. Ik voelde zijn pijn. Ik voelde elke emotie in zijn stem. In het internaat brak ik heel mijn cel af op (zijn nummer) ‘Hit ‘Em Up’.”

‘Dear Mama’ is de sleuteltrack van Tupac die het meest genoemd wordt door de aanwezige rappers en producers. Volgens producer Spanker is zijn oprechtheid een reden dat Tupac nog op handen wordt gedragen. „Hij vertelde in ‘Dear Mama’ de hele wereld dat zijn leven niet rooskleurig was en dat van zijn moeder ook niet. Hij kon goed een gevoel overbrengen, ook door hoe hij zijn stemgeluid rekte en gebruikte. Later ging hij meer gangstermuziek maken. Al was je een aardige jongen en deed je niets raars: je voelde je direct gangster wanneer je zijn muziek opzette.”

Rapper Josylvio was in eerste instantie fan van die „roekeloze Pac”, zoals hij het noemt; de fase in zijn carrière waarin Tupac zich voluit als gangster neerzette, in juridische problemen raakte en publiekelijk ruzies uitvocht met rappers aan de oostkust van de VS. „Daar begon het voor mij als radicale jongen, met die fuck ’em all-mentaliteit van hem. Door hem ontdekte ik dat rap de muziek is waar ik me bij thuis voel.”

Nu hij ouder is, waardeert Josylvio juist Tupac’s veelzijdigheid. „Hij beschrijft dingen die in mijn buurt gebeuren, problemen die we tegenkomen in ons leven. Hij rapt over codes van de straat - bijvoorbeeld geen slechte dingen doen wanneer er kinderen bij zijn – maar ook over politiek, en dat gangsters ook gevoelig zijn – dat er ghetto love bestaat. Ik hoor in elke verse zijn ziel spreken. Ik krijg er nog steeds kippenvel van.”

Het album All Eyez On Us is nu uit. De speelfilm All Eyez On Me draait vanaf 15 juni in de Nederlandse bioscopen.