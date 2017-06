„Gedachteloos spelen is misschien wel de hoogste vorm van vrijheid”, merkte de jury op. En: „Bij deze foto is niet alles in beeld; dat laat de kijker vrij om zelf het verhaal erbij te bedenken.” De juryleden waren het eens: If you’re bird, I’m a bird van Danielle Bosveld (37) uit Doesburg wint de fotowedstrijd van de maand mei, met als thema ‘Vrijheid’.

„Ik heb thuis een quote op mijn prikbord hangen: ‘Kleur gerust buiten de lijntjes’”, vertelt de winnares. „Dat past ook bij deze foto: die is niet perfect gekaderd. Eigenlijk niet zoals je het leert. Maar het kan volgens mij geen kwaad om af en toe een beetje van de regels af te wijken.”

Op de foto staan Selina (6) en Sarenda (4), in hun achtertuin in Harderwijk. „Nee, het zijn niet mijn eigen kinderen”, legt Bosveld uit. Sinds kort heeft ze zich toegelegd op reportagefotografie bij gezinnen thuis. „Het is eigenlijk verbazingwekkend om te zien hoe snel mensen je toelaten in hun leven. Kinderen hebben na een half uurtje al totaal niet meer door dat je er bent. Daarna vinden de ouders het ook al snel goed. Zo kun je in korte tijd heel veel doen. Niks geposeerd, geen mooie achtergrondjes. Gewoon, puur zoals het leven is.”

Lang wachten

Onlangs heeft Bosveld een bevalling gefotografeerd. „Dat was vooral lang wachten, stilletjes op de achtergrond. En met name de moeder in de gaten houden: hoe meer de weeën toenemen, hoe meer foto’s je maakt. Op het moment zelf heeft echt niemand meer erg in de camera. Dan moet je positie kiezen en schieten. En, ook lastig: zelf je emoties onder controle zien te houden. Heel bijzonder om daar bij te mogen zijn.”

Precaire situaties

Zo eens per maand gaat ze als vrijwilliger voor de Stichting Earlybirds op reportage. Foto’s maken bij mensen met een prematuur geboren kindje. In het ziekenhuis, of thuis. „Het zijn vaak precaire situaties waar je in terechtkomt. Ontroerende verhalen die je dan hoort. Je komt heel dicht bij de mensen. Mooi om ze iets te kunnen bieden waar ze iets aan hebben, soms een beetje troost uit kunnen halen. Dat is het mooie van fotograferen: je begint met niks en met een paar klikken kun je iets heel waardevols creëren, waar je jaren later nog plezier van hebt.”

Het thema van de maand juni is ‘groei’. U kunt uw foto’s insturen tot vrijdag 30 juni, 17.00 uur, op nrc.nl/fotowedstrijd.