Crowdfunding voor standbeeld doodzieke Fernando Ricksen

Een crowdfundingactie moet voldoende geld opleveren voor een standbeeld van Fernando Ricksen bij het stadion van Fortuna Sittard. Het moet een eerbetoon aan de voetballer worden maar ook een pleidooi voor strijdlust in en buiten het veld. Ricksen (40) lijdt sinds bijna vier jaar aan spierziekte ALS.

Het idee voor het standbeeld ontstond door de documentaire De finale strijd, waarin Ricksen gevolgd wordt tijdens zijn ziekteproces. Supporter Jimmy Nuchelmans noemt hem „een inspiratiebron voor iedereen die moeilijke tijden doormaakt. Je moet nooit opgeven. Er zijn natuurlijk ook parallellen met Fortuna. De club heeft ook al meerdere keren aan het infuus gelegen om daarna weer op te staan.”

Lees ook het interview dat we maakten met Ricksen in 2013: “ Ik zat totaal aan de grond.

25.000 euro nodig

Ricksen speelde voor Fortuna Sittard in de jaren negentig, het laatste echt succesvolle tijdperk van de Limburgse club. Hij kwam later nog uit voor AZ, Glasgow Rangers en Zenith Sint Petersburg. Tijdens zijn laatste seizoenen speelde hij weer voor Fortuna, toen inmiddels eerstedivisionist.

Voor het standbeeld is minimaal 25.000 euro nodig. Nuchelmans: „Bij 35.000 euro kan het beeld levensgroot worden. Als er nog meer wordt opgehaald, gaat dat geld naar de stichting ALS. Oud-teamgenoten als Mark van Bommel en Kevin Hofland hebben al donaties toegezegd en maken filmpjes om anderen tot steun op te roepen. Die gaan we verspreiden via social media.”