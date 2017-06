Catalonië kondigt referendum voor onafhankelijkheid aan

De president van de Spaanse regio Catalonië, Carles Puigdemont, heeft vrijdag een referendum aangekondigd over de onafhankelijkheid van de regio. Het referendum, over de vraag of Catalanen willen dat Catalonië een onafhankelijke republiek wordt, zou op 1 oktober plaats moeten vinden. Een dergelijk referendum is verboden.

Het afgelopen decennium is de roep om onafhankelijkheid in het gebied in het noordoosten van Spanje groter geworden. De laatste jaren hebben Catalanen achttien keer een verzoek ingediend om een referendum te organiseren. De Spaanse regering heeft dit altijd geweigerd. Eind mei zei de Spaane premier Mariano Rajoy nog dat onder hem een referendum niet zal plaastvinden.

Artur Mas

In 2014 zette de toenmalige regiopresident Artur Mas tóch een initiatief tot een volkspeiling door, ondanks dat het Spaanse constitutionale hof dit als illegaal had bestempeld. Op 9 november 2014 stemde 80 procent van de 2,3 miljoen deelnemers voor een afscheiding. Dat was een lage opkomst; zes miljoen mensen mochten stemmen. De uitslag had geen juridische betekenis.

Mas werd vervolgd voor deze actie. Het Catalaanse Hooggerechtshof bepaalde in maart dat Mas de komende twee jaar geen bestuursfuncties mag vervullen en dat hij een boete van 36.500 euro moet betalen.

In oktober vorig jaar stemde het Catalaanse parlement met 72 van de 135 stemmen voor een bindend referendum. Een maand eerder gingen honderdduizenden Catalanen de straat op voor onafhankelijkheid. Intussen groeit de irritatie over de roep om onafhankelijkheid en hebben Catalanen te maken met doodsbedreigingen en haatcampagnes vanuit de rest van het land.