Bondscoaches feliciteren Sneijder met mijlpaal

Recordinternational Wesley Sneijder is vol lof toegesproken door bondscoaches onder wie de Utrechter heeft gespeeld in het Nederlands elftal. Voorafgaand aan de wedstrijd Nederland - Luxemburg waar hij in de basis startte en op 131 interlands kwam, bracht de KNVB een filmpje naar buiten via Twitter.

Louis van Gaal denkt niet dat “er nog een speler komt die dit record gaat verbeteren”. Volgens Guus Hiddink is het een “fantastische mijlpaal” en voormalig en huidig bondscoach Dick Advocaat is er “trots” op dat hij met Sneijder mocht werken. Danny Blind heeft “warme gevoelens” voor de recordinternational en “gunt het hem ten zeerste”. Van Marco van Basten komen “één en al complimenten”.

Felicitaties van Louis van Gaal, Guus Hiddink, Dick Advocaat, Danny Blind en Marco van Basten voor @sneijder101010. 1️⃣3️⃣1️⃣❌🔶 #Sneijder131 pic.twitter.com/twxbsjP1G8 — OnsOranje (@OnsOranje) 9 juni 2017

Grote afwezige in dit rijtje is Bert van Marwijk, die met Sneijder werkte tijdens het WK in Zuid-Afrika in 2010. Op dit wereldkampioenschap behoorde Sneijder tot de beste voetballers van de wereld. Hij scoorde vijf keer. Voormalig keeper Edwin van der Sar die het record met 130 interlands in handen had heeft zijn opvolger ook gefeliciteerd.

‘Ik hoop je volgend jaar te zien op het WK in Rusland’

Ook al liet Sneijder naar buiten toe merken dat hij niet heel erg bezig was met zijn record, dat bleek toch anders te liggen. Met tijdelijk bondscoach Fred Grim had hij afspraken gemaakt dat hij mocht invallen tijdens de laatste twee wedstrijden tegen Marokko en Ivoorkust waardoor hij van zijn club Galatasaray op en neer mocht reizen.

En wat was er mooier dat hij uitgerekend onder bondscoach Advocaat, onder wie Sneijder op 30 april 2003 debuteerde tegen Portugal, ook zijn record pakte. Nog wel op zijn 33ste verjaardag. De stilistische middenvelder maakte zijn avond nog mooier door de 2-0 te scoren tegen Luxemburg. Zijn tomeleze inzet en ambitie zijn zeker nog niet weg dus wellicht worden de woorden van Hiddink waarheid:

“Ik hoop je en ik denk en reken er op je volgend jaar te zien op het WK in Rusland. En dan kan je er nog een paar interlands aan vastplakken”.

Daarvoor wacht nog wel een loodzware kwalificatie. Door de winst van Zweden op Frankrijk moet Nederland al haar resterende duels winnen.