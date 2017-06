Syrische rebellen willen ‘IS-hoofdstad’ Raqqa bevrijden

Terwijl Iraakse strijders IS bijna hebben verjaagd uit Mosul in Irak, is nu in Syrië de aanval geopend op de laatste grote stad in handen van de terreurgroep. Rebellen van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zijn een grondoffensief begonnen bij Raqqa, dat door IS wordt gezien als de hoofdstad van het in 2014 uitgeroepen kalifaat. Volgens het Amerikaanse leger zitten er nog 3.000 tot 4.000 IS-strijders in de stad.