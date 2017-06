Tientallen mensen met band Qatar op terreurlijst

Vier Arabische landen die eerder deze week sancties oplegden aan Qatar hebben 59 mensen en twaalf organisaties die verdacht worden van banden met het kleine Golfstaatje op een terroristenlijst gezet. Onder hen is de spirituele leider van de Moslimbroederschap, Yousef al-Qarawadi, schrijft Reuters.

Verder zijn er achttien Qatarezen op de lijst gezet die worden verdacht van het financieel ondersteunen van terreurgroeperingen. Onder hen zijn zakenmannen, politici en leden van de koninklijke familie. Van de organisaties die op de lijst zijn gezet zijn er twee ngo’s, Qatar Charity en Eid Charity, die door Qatar financieel worden gesteund.

Qatar heeft in een officiële verklaring laten dat de nieuwe lijst “ongegrond ” en dat de positie van het land ten opzichte van het aanpakken van terrorisme sterker is dan van veel van de vier landen die de terreurlijst hebben opgesteld.

Vals bericht

De lijst van de Arabische landen is een nieuwe escalatie in het conflict dat deze week ontstond. Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Jemen, Libië en Bahrein verbraken afgelopen weekend alle betrekkingen met Qatar, officieel vanwege de steun die het Golfstaatje zou verlenen aan terreurgroeperingen als Al-Qaeda en Islamitische Staat (IS). Ook beschouwen de landen de Moslimbroederschap als een terroristische organisatie.

Mogelijk is er een andere reden voor de plotselinge boycot van Qatar. Het land zou weigeren mee te doen aan de regionale isolatie van Iran. De emir van Qatar zou zich in vriendelijke bewoordingen hebben uitgelaten over het shi’itische land, dat door het soennitische Saoedi-Arabië als aartsvijand wordt gezien. Het is niet duidelijk of de Qatarese emir die uitlatingen ook daadwerkelijk heeft gedaan. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben Russische hackers het valse bericht verspreidt. Qatar zelf ontkent.