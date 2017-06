Zware herfststorm treft Kaapstad

In de volgens autoriteiten zwaarste storm in dertig jaar zijn in Zuid-Afrika negen doden gevallen. Duizenden mensen hebben hun huizen moeten verlaten. De storm markeerde het einde van een lange periode van ernstige droogte in de provincie West-Kaap. Aan de kust in Kaapstad trotseerden mensen de brekende golven voor spectaculaire foto's.