Zo onbeperkt is dat roamen ook weer niet

Onbeperkt in Nederland is niet onbeperkt in de EU Zelfs als je een ongelimiteerde bundel hebt, zoals T-Mobile en Tele2 die aanbieden, dan geldt er in andere EU-landen een maximum op je data. Heb je bij Tele2 een onbeperkte bundel van 25 euro per maand, dan mag je in België of Denemarken niet meer dan 6 gigabyte (GB) per maand verbruiken. T-Mobile (35 euro per maand voor onbeperkt) levert 10 GB in EU-landen. Kom je boven de limiet uit, dan mag je provider daarvoor een rekening sturen van maximaal 7,70 euro per GB. Het sommetje: voor elke 7,70 euro die je per maand betaalt voor je Nederlandse abonnement, krijg je 2 GB aan ‘buitenlandse’ data. De komende vijf jaar daalt dat tarief naar 2,50 euro – meer data voor je geld dus.

EU is niet heel Europa, niet alle landen worden gedekt Kijk uit in Zwitserland, weet iedereen die daar weleens betrapt is op een snelheidsovertreding. Dat geldt ook voor je mobiele telefoon, want Zwitserland maakt geen deel uit van de EU en providers hoeven er geen roam like home aan te bieden. T-Mobile hanteert een apart tarief voor Zwitserland, Tele2, KPN en Vodafone doen dat niet. Noorwegen en IJsland horen ook niet bij de EU maar vallen bij de grote providers wel onder de roam like home-regel. Uit een overzicht van Bellen.com blijkt dat vooral prepaid-aanbieders en mvno’s (mobiele providers zonder eigen netwerk) hogere roamingtarieven hanteren in Vaticaanstad, Andorra, Liechtenstein of Monaco.

Roam like home is beperkt houdbaar Om misbruik te voorkomen kun je een goedkope simkaart van een buitenlandse provider niet onbeperkt in Nederland gebruiken. Andersom: als je langer dan vier maanden in het buitenland zit en daar je Nederlandse sim-kaart gebruikt, kan je provider daarvoor een rekening sturen.

Het dataverbruik loopt sneller op De apps op je telefoon verbruiken meer data nu ze meer video’s tonen en delen. Streaming-videosites als Netflix en YouTube kosten je al snel 0,3 GB per uur. Bij videobellen via Facetime of Skype verbruikt je telefoon drie megabyte (MB) per minuut of meer. Verborgen datavreters zijn Facebook, Instagram, WhatsApp en Snapchat, die bewegende beelden integreren. Ongemerkt verbruik je tijdens een vakantie dan toch meer data dan je denkt. De providers zijn wel verplicht je te waarschuwen als je bijna door je bundel heen bent.

Je betaalt meer voor je vaste internetverbinding Telecomproviders compenseren het wegvallen van de mobiele roaminginkomsten binnen de EU met tariefverhogingen bij de andere producten die ze aanbieden. Zo stijgen de abonnementsprijzen voor vast internet en televisie. Zes van de zeven grootste Nederlandse providers verhogen per 1 juli hun prijzen, blijkt uit een rondgang van prijsvergelijkingssite Pricewise.

De roamingprijzen buiten de EU dalen veel minder snel Nog een bron om terugvallende roaminginkomsten te compenseren: klanten die buiten de EU reizen. Daar is geen regulering van inkooptarieven en dalen de prijzen minder snel. Uit een steekproef van Bellen.com naar tarieven in populaire vakantielanden als de VS, Marokko, Turkije en Indonesië blijkt dat de prijzen voor losse MB’s (dus buiten een eventuele bundel) de afgelopen vier jaar meer dan halveerden en soms gelijk bleven. De bel- en sms-tarieven daalden in vier jaar amper. Buiten de EU loont het daarom altijd om een tijdelijke bundel af te sluiten.

Roaming moet geld opleveren Roaming is een „delicaat spel” van vraag en aanbod, in de woorden van een roamingspecialist. Providers schatten in hoeveel van hun klanten naar een bepaald gebied reizen en maken afspraken voor bulkinkoop van een lokale provider. Het is een soort ruilhandel waarbij rekening gehouden wordt met exclusiviteitsafspraken tussen providers. Zakelijke klanten zijn gewild omdat ze veel data verbruiken. Nederlanders reizen relatief veel en ook dat biedt een goede onderhandelingspositie voor roamingtarieven.

Er is een verschil tussen inkooptarief en de prijs die consument betaalt. Providers compenseren zo administratiekosten, fraude (sims die in het buitenland misbruikt worden) en ‘foutjes’ – bijvoorbeeld klanten die onterecht geen limiet opgelegd kregen. Providers verkopen bundels voor ‘zones’ van landen. In sommige landen wordt roaming tegen verlies geleverd, maar het totale sommetje van de roamingafspraken is voor de provider altijd positief – „anders zouden we het niet doen”.