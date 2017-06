Voorarrest verdachte van ombrengen Romy verlengd

De 14-jarige jongen die ervan verdacht wordt de even oude Romy om het leven gebracht te hebben, blijft voorlopig vastzitten. De rechter-commissaris heeft zijn voorarrest met veertien dagen verlengd. Mogelijk heeft de jongen uit Ede het meisje ook seksueel misbruikt.

Het lichaam van de Hoevelaakse Romy werd vrijdagmiddag gevonden in een sloot in het Utrechtse dorp Achterveld. Op dat moment was er veel aandacht voor de vermissing van de eveneens 14-jarige Savannah uit het nabijgelegen Bunschoten-Spakenburg. Haar lichaam werd zondag aangetroffen op een industrieterrein bij het dorp. Hoewel ook zij om het leven bleek gebracht, is er tussen de twee zaken voor zover bekend geen verband.

Romy en de verdachte kenden elkaar volgens het OM via de middelbare school. Hij zit sinds maandag vast. Ook voor de zaak van Savannah is een verdachte aangehouden. De 16-jarige jongen uit Den Bosch wordt eveneens donderdag voorgeleid.