Volg hier live de getuigenis van James Comey voor de Senaat

De door Donald Trump ontslagen FBI-directeur James Comey getuigt donderdag vanaf 16.00 uur (Nederlandse tijd) in de Amerikaanse Senaat. De Inlichtingencommissie die onderzoek doet naar de pogingen van Rusland om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden wil weten wat de voormalig directeur van de inlichtingendienst weet over de banden tussen het campagneteam van Trump en de Russen.

Ook zal Comey moeten antwoorden op de vraag of de president heeft gepoogd om het onderzoek naar voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur Michael Flynn te dwarsbomen. Flynn werd ontslagen nadat aan het licht kwam dat hij nauwere banden had met Rusland dan hij eerder liet uitschijnen.

In totaal lopen er vier onderzoeken in het Congres om antwoorden te vinden op deze vragen. Dat van de Inlichtingencommissie loopt de minste kans te verzanden. Zo schrijven NRC-redacteuren Eva Cukier, Frank Kuin en Maartje Somers:

“Dat komt door de voor het gepolariseerde Congres bijzondere samenwerking tussen de voorzitter, de Republikein Richard Burr, en de vicevoorzitter, de Democraat Mark Warner. Zij beloofden in een gezamenlijke persconferentie plechtig tot het uiterste te zullen gaan, en het landsbelang te laten prevaleren boven partijbelang.”

Ontslag Comey

De Senaat is niet de enige die onderzoek doet naar deze vragen. De FBI heeft een eigen onderzoek lopen, onder leiding van de speciale aanklager Robert Mueller. Comey was tot voor kort directeur van de FBI, maar werd begin mei plotseling ontslagen door Trump.

Het Witte Huis verklaarde aanvankelijk dat Comey ontslagen was op aanraden van onderminister van justitie Rod Rosenstein. Dat zou zijn gebeurd vanwege de manier waarop hij het e-mailonderzoek rond Hillary Clinton (die als minister van Buitenlandse Zaken een privéserver gebruikte voor het versturen van e-mails) heeft afgehandeld. Later kwam Trump daarop terug en speelde het Ruslandonderzoek ineens een belangrijke rol. “Ik besloot om het gewoon te doen (het ontslaan van Comey, red.) en zei tegen mijzelf: ‘Weet je, dit Rusland-ding met Trump en Rusland is een verzonnen verhaal.’”

Een belangrijke vraag is ook in hoeverre Trump en het team rondom hem op de hoogte waren van inmenging van de Russen bij de presidentsverkiezingen en hier mogelijk betrokken bij zijn geweest. Ook van belang is de vraag in hoeverre Trump heeft gepoogd om het onderzoek naar de Rusland-banden te frustreren of zelfs tegen te houden met het ontslag van James Comey. Belemmering van de rechtsgang kan voor het Congres een aanleiding zijn om een zogeheten impeachmentprocedure te beginnen om Trump af te zetten.

Volg de getuigenis voor de Inlichtingencommissie van de Senaat hier: