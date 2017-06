Veel sappige details bij verhoor Comey, maar geen basis voor impeachment

Comey in schriftelijke verklaring Diner in Green Room, 27 januari Tegen het eind van ons diner kwam de president terug op het onderwerp van mijn baan [...]. Toen zei hij: ‘Ik heb loyaliteit nodig.’ Ik antwoordde: ‘U zult altijd eerlijkheid van mij krijgen.’ Hij was even stil en zei toen: ‘Dat is wat ik wil, eerlijke loyaliteit.’ Ik zei: ‘Dat zult u van me krijgen.’ Oval Office, 14 februari Toen kwam de president terug op het onderwerp Mike Flynn, door te zeggen: ‘Hij is een goeie vent en hij heeft een hoop meegemaakt.’ [...] Daarna zei hij: ‘Ik hoop dat je een duidelijk pad ziet om dit los te laten, om Flynn los te laten. Hij is een goeie vent. Ik hoop dat je dit los kunt laten.’ Telefoongesprek, 20 mei Hij beschreef het Ruslandonderzoek als ‘een wolk’ die zijn vermogen om te handelen in het landsbelang hinderde. Hij zei dat hij niets te maken had met Rusland, dat hij geen contact met hoeren had gehad in Rusland, dat hij er altijd van uitging dat hij werd afgeluisterd als hij in Rusland was. Hij vroeg wat we konden doen om ‘de wolk weg te nemen’. Telefoongesprek, 11 april Op de ochtend van 11 april belde de president me op en vroeg me wat ik gedaan had met zijn verzoek om ‘publiekelijk te verklaren’ dat hij niet persoonlijk onderzocht wordt. Ik antwoordde dat ik zijn verzoek aan de waarnemend onderminister van Justitie had overgebracht maar dat ik niets terug had gehoord. Hij antwoordde dat ‘de wolk’ hem in de weg zat bij zijn vermogen zijn werk te doen. [...] Ik zei dat de adviseur van het Witte Huis contact moest opnemen met de top van het ministerie van Justitie om het verzoek te doen, wat de traditionele manier is. Hij zei dat hij dat zou doen en vervolgde: ‘Want ik ben heel loyaal aan jou geweest, heel loyaal: we hadden die toestand, weet je.’ Ik antwoordde niet, noch vroeg ik hem wat hij bedoelde met ‘die toestand’.

De Amerikaanse president Donald Trump wantrouwt de geheime diensten. Maar het omgekeerde is ook waar. De geheime diensten, of in elk geval de door Trump ontslagen FBI-directeur James Comey, vertrouwen de president ook voor geen cent. De vete tussen de geheime diensten en het Witte Huis, en daarmee de barst in de Amerikaanse rechtsstaat, werd groter door de twee en een half uur durende getuigenis van James Comey voor de Inlichtingencommissie van de Senaat, en de tegenaanval, direct daarop, uit het Witte Huis.

In zijn getuigenis voegde Comey vooral details toe aan het geschreven verslag van zijn gesprekken met Trump dat woensdag was vrijgegeven, en waarin hij beschreef hoe Trump in een aantal ontmoetingen met Comey diens loyaliteit eiste, en invloed probeerde uit te oefenen op het FBI-onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingen en de Russische connecties van Trumps entourage. Volgens Comey vroeg Trump hem ‘de wolk’ van het Rusland-onderzoek weg te nemen en publiekelijk te verklaren dat Trump persoonlijk geen doelwit was van onderzoek door de FBI.

De regering koos ervoor om mij en de FBI te belasteren door te zeggen dat de organisatie slecht werd geleid. Dat waren simpelweg leugens.

Comey vertelde ook nieuwe dingen. Het gevaarlijkst voor Trump was zijn opmerking over Robert Mueller, de speciale aanklager die na het ontslag van Comey werd aangesteld om het FBI-onderzoek te leiden. Comey wilde op grond van zijn geschreven verklaring geen conclusies trekken en de president van belemmering van de rechtsgang beschuldigen, zei hij. „Het is niet aan mij om te zeggen of de president probeerde de rechtsgang te hinderen”. Die conclusie liet hij aan Robert Mueller. Want Mueller, zei Comey, onderzoekt ook „de intentie [van Trump], en of dat een strafbaar feit is”.

Deze opmerking ondergraaft de verdediging van het Witte Huis tot nu toe. Trump drong er bij Comey steeds op aan dat hij openbaar maakte dat Trump niet onderzocht werd; zo wilde Trump afstand creëren tussen hemzelf en het Rusland-onderzoek.

In de hoorzitting maakte Comey duidelijk dat Trump nu wél persoonlijk wordt onderzocht: Robert Mueller buigt zich over de vraag of Trump de rechtsgang heeft willen hinderen. Dat is gevaarlijk voor Trump. Het hinderen van de rechtsgang kan een grond zijn voor impeachment, het was in elk geval de belangrijkste aanleiding voor de impeachment-procedure van Richard Nixon, tijdens de Watergate-affaire, en voor die tegen Bill Clinton, in de zaak Monica Lewinsky.

Ik denk niet dat het aan mij is om te zeggen of het gesprek dat ik had met de president een poging was om de rechtsgang te belemmeren.

Onorthodox

Nieuw was daarnaast dat Comey vertelde dat hij zélf een bijdrage had geleverd aan de aanstelling van Mueller. Hij deed dat op een voor een FBI-directeur onothodoxe manier: door informatie te lekken. Nadat Trump enkele dagen na Comeys ontslag had getwitterd dat Comey „maar beter kan hopen dat er geen opnames zijn van onze gesprekken voordat hij naar de pers gaat lekken”, besloot Comey zijn aantekeningen over zijn gesprek met Trump in het Oval Office, waarin deze het onderzoek naar de opgestapte Nationale Veiligheidsadviseur Flynn ter sprake bracht, via een vriend naar The New York Times te lekken. Hij hoopte dat dit Trump zou provoceren tot het vrijgeven van deze opnames, vertelde hij. „Midden in de nacht schoot het me te binnen. Als er opnames zijn, is het niet zijn woord tegen het mijne.”

Het Witte Huis ging onmiddellijk in de tegenaanval. Niet, zoals gebruikelijk, via tweets van de president, want Trump zweeg op Twitter – hij hield tijdens de getuigenis een toespraak op een religieuze conferentie. Maar een uur na afloop van Comey’s getuigenis legde Trumps advocaat Marc Kasowitz een verklaring af. Hij concludeerde dat de president „volkomen vrijgepleit” was na Comeys getuigenis, omdat Comey immers onder ede had verklaard dat de president niet werd onderzocht. Een aantal door Comey aan Trump toegeschreven uitspraken heeft de president nooit gezegd, aldus Kasowitz. En het Witte Huis laat onderzoeken of Comey strafbare feiten heeft begaan door de aantekeningen van zijn ontmoeting met Trump te lekken naar de pers.

Daarmee gebeurt wat Comey vreesde. Het is zijn woord tegen dat van de president. Of er, zoals Trump in een tweet suggereerde, inderdaad opnames bestaan van de gesprekken die de twee voerden, is onbekend. Comey hoopt dat de banden bestaan. Lordy, verzuchtte hij, met een uidrukking die veel hilariteit op Twitter veroorzaakte, „ik hoop dat er opnamen zijn”

Ik was verbijsterd toen ik de president op tv zag zeggen dat hij me eigenlijk had ontslagen wegens het Ruslandonderzoek.

De hoorzitting concentreerde zich op de drie ontmoetingen en twee telefoongesprekken met Trump die Comey tot in detail had beschreven in zijn verklaring. De meeste vragen gingen over het gesprek over de pas opgestapte veiligheidsadviseur Michael Flynn dat Trump en Comey op 14 februari voerden in het Oval Office. Trump had na een veiligheidsbriefing iedereen gesommeerd de kamer te verlaten, inclusief Minister van Justitie, Jeff Sessions. Daarna zei Trump tegen Comey dat Flynn „een goeie vent was” en dat hij hoopte dat Comey „een manier zag het onderzoek naar Flynn los te laten.”

Tijdens de hoorzitting probeerden Democraten probeerden Comey te ontlokken dat dit neerkwam op het hinderen van de rechtsgang. Comey erkende dat hij het vreemd vond dat Trump iedereen had weggestuurd alvorens hij zijn opmerkingen maakte. Hij zei dat hij Trumps woorden had opgevat als ‘instructies’. „Ik vatte het op als wat hij wilde dat ik deed.”

Maar Republikeinen zeiden dat Trump slechts had gezegd dat hij dit hoopte, wat hem vrij stond. Ze benadrukten dat er aan Trumps woorden nooit een vervolg was gegeven. En ze vroegen Comey waarom hij niet direct tegen de president had gezegd dat diens woorden ongepast waren, in plaats van deze op te potten en ze daarna te lekken aan de pers. Comey zei dat hij „verbijsterd” was over de woorden van de president. En misschien anders had moeten reageren. „Maar ik ben Kapitein Moed niet”, zei Comey.

Ik heb [Trumps] tweet over tapes gezien. Jeetje, ik hoop dat er opnames zijn. Ik zal ermee instemmen om ze vrij te geven

Comey getuigde donderdag natuurlijk niet alleen over Trump. Het optreden was ook zijn kans zijn eigen integriteit te onderstrepen. De eigenzinnige Republikein, die door Obama tot FBI-directeur werd benoemd, leek afgelopen jaar zijn onafhankelijkheid te verliezen en speelbal van de politiek te worden. Republikeinen verweten hem dat hij Clinton niet vervolgde om het gebruik van haar privéserver voor haar e-mails, Democraten zijn kwaad omdat Comey, pal voor de verkiezingen, dat onderzoek heropende en toen weer sloot – wat volgens Democraten leidde tot Clintons verlies.

Badinerende tweets

In januari concludeerde Comey met de directeuren van de andere inlichtingendiensten dat de Russen de verkiezingen hadden beïnvloed ten gunste van Trump. De geheime diensten kregen vervolgens tal van badinerende tweets van de president over zich heen; Trump sprak van ‘een heksenjacht’, en trok op Twitter onder meer een vergelijking tussen de eigen inlichtingendiensten en nazi-Duitsland. Pal na Comey’s ontslag noemde de president hem tegenover Russische diplomaten „gek”, „een echte idioot”.

Dus als hij ‘sterker’ was geweest dan had hij de wet en de procedures wél gevolgd? Je was directeur van de FBI, wie probeer je nou voor de gek te houden?

Comey vereffende donderdag de rekening met Trump, door karaktermoord op hem te plegen. Hij beschreef hoe de president nooit belangstelling toonde voor maatregelen tegen de Russische inmenging in de verkiezingen, alleen in onderzoek naar zijn entourage. Hij schetste hoe hij meteen na zijn eerste ontmoeting à deux met Trump, nog voor diens aantreden, begonnen was met het maken van aantekeningen. Dat kwam door de aard van de man die hij net had ontmoet, zei hij.

Impeachment

Maar Comey probeerde ook duidelijk boven de partijen te staan door het publiek te wijzen op de schadelijkheid van de verkiezingsmanipulatie door de Russen en te pleiten voor het landsbelang van onafhankelijk onderzoek hiernaar.

Naar de getuigenis van Comey was door velen reikhalzend uitgekeken. Mensen verzamelden zich bij het Congres, grote tv-zenders verzorgden een live uitzending en bars zetten grote schermen neer als bij een sportwedstrijd. Naderhand zijn de geschiedenisboeken tal van veelzeggende details over het gedrag van een president en de afwegingen van een FBI-directeur rijker, maar zit er nog steeds weinig beweging in het onderzoek naar de Ruslandaffaire en in de vraag of Trump de rechtsgang dusdanig hinderde dat een impeachment dichter bij komt. Wat wel zeker is, is dat het Witte Huis zich tot het uiterste zal verdedigen.