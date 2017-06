Trumps Rusland-affaire in tien vragen

Waar draait het Rusland-dossier om?

De kluwen van verwikkelingen en connecties tussen Trumps entourage en hooggeplaatste Russen is voor Trump een probleem sinds Rusland zich actief is gaan mengen in westerse democratische processen en sinds Trump een gooi deed naar de macht.

In september 2015 waarschuwden de Amerikaanse geheime diensten dat Russen probeerden in te breken in computers van de Democratische Partij. WikiLeaks publiceerde de e-mails van Clintons campagneleider John Podesta. Na de overwinning van Trump concludeerden Amerikaanse geheime diensten dat de Russen hadden geprobeerd de verkiezingen in zijn voordeel te beïnvloeden.

De centrale vraag in het Ruslanddossier is in hoeverre Trumps entourage en Trump zelf hiervan op de hoogte waren, of hierbij zelfs betrokken zijn geweest. Daarbij komt de vraag of Trump heeft geprobeerd het onderzoek naar de Rusland-connecties te hinderen of zelfs tegen te houden, bijvoorbeeld door FBI-directeur James Comey te ontslaan. Belemmering van de rechtsgang kan voor het Congres een reden zijn een afzettingsprocedure te beginnen.

Doordat Trump weigert financiële openheid te geven, is onduidelijk of hij op de een of andere manier zakelijk bij de Russen in het krijt staat. Opmerkelijk is dat hij over president Poetin uitsluitend in lovende termen spreekt.

Er gaat vrijwel geen week voorbij of de Amerikaanse pers onthult contacten tussen leden van Trumps regering of adviseurs van Trump en hooggeplaatste Russen, zoals de ambassadeur in Washington, Sergej Kisljak.

Anderzijds: de Amerikaanse pers baseert zich in de berichtgeving nog steeds op anonieme bronnen. Dat levert nu al maanden dikke rookwolken op, zonder dat er een smoking gun is opgedoken.

De president spreekt van een ‘heksenjacht’. Inmiddels is er een speciale aanklager benoemd die Trumps entourage onderzoekt, lopen er in het Congres nog vier onderzoeken en beantwoordt het Witte Huis geen vragen meer over Rusland – alle vragen worden verwezen naar Trumps advocaat.