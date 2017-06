ThuiskokTwinkies

Twinkies zijn de foutste en de lekkerste koekjes uit de VS. Ze lijken op een kano, maar zijn niet gevuld met amandelspijs maar met slagroom en marshmellows.

Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet een muffinbakblik in met boter en bestrooi licht met bloem.

Verwarm de boter met de melk in een steelpan tot de boter gesmolten is, haal van het vuur, voeg het vanille-extract toe en zet opzij. Splits de eieren. Klop de eiwitten op tot wit schuim, voeg het wijnsteenpoeder toe en voeg vervolgens 75 gram van de kristalsuiker lepel voor lepel toe tot er stijve pieken ontstaan en de suikerkristallen zijn opgelost. Klop de eidooiers met de rest van de suiker licht en luchtig. Zeef bloem, bakpoeder en zout en spatel dit voorzichtig door de eidooiers tot alles volledig gemengd is, voeg het gesmolten botermelkmengsel toe en spatel voorzichtig de opgeklopte eiwitten erdoor. Verdeel het beslag over het bakblik en bak de cakejes in 15-17 minuten goudbruin en gaar. Laat ze afkoelen. Doe voor de vulling de boter en poedersuiker in een mengkom en klop tot gladde massa, voeg slagroom toe en klop alles luchtig in circa 5 minuten. Doe dit in een spuitzak met een klein, glad spuitmondje. Prik een gaatje in de cakejes en maak al draaiend ruimte voor de vulling. Spuit de vulling rustig in de gaatjes totdat de cake een beetje opzet maar niet scheurt.