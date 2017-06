Gauke Andriesse heet nu Felix Weber en wint wéér Gouden Strop

De Gouden Strop 2017, voor het beste spannende boek van het afgelopen jaar, gaat naar Tot slot van Felix Weber. Dat werd donderdagavond bekendgemaakt in het tv-programma RTL Late Night. De jury, bestaande uit thrillerrecensenten en veellezers, noemde het boek een „bijzonder subtiele pageturner”. Tussen de 83 ingezonden boeken was Webers boek volgens de jury „één van de zeldzame keren dat de term ‘literaire thriller’ geen valse verwachtingen schept”.

Weber (1959) ontvangt, naast een sculptuur, een geldbedrag van 10.000 euro. Tot slot is het eerste boek van Felix Weber (1959), maar toch is het de tweede keer dat de auteur won de hoogste Nederlandse thrillerprijs al in 2011, toen hij nog publiceerde als wint – eerder publiceerde hij onder de naam Gauke Andriesse. De Gouden Strop ging in 2011 naar Andriesses thriller De handen van Kalman Teller. Tot het pseudoniem Weber besloot hij om een nieuwe wending aan zijn schrijverschap te geven, zei hij eerder in een interview. Waar hij eerst hedendaagse thrillers schreef, wendt hij zich nu tot het verleden.

Oud-verzetsstrijder

Tot slot gaat over een oud-verzetsstrijder en speelt zich af in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Weber zich liet voor zijn verhaal inspireren door de verhalen over oorlogsverrader Anton van der Waals en de verdenkingen over ongewone kindersterfte in een rooms-katholiek internaat in het Limburgse Heel. “Verhaallijnen dansen om elkaar heen tot ze elkaar vinden, personages gaan onder je huid en in je hart zitten”, aldus de jury.

Ook werd donderdagavond de Schaduwprijs uitgereikt, de prijs voor het beste thrillerdebuut, aan Bling bling van de Vlaming Jan Van der Cruysse. Met de prijzen werden de Spannende Boeken Weken ingeluid: die campagne duurt de komende tweeënhalve week.