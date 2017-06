Stadsnomaden vinden nieuwe plek ‘te gevaarlijk’

Op dinsdagmiddag staan de caravans en zelfgebouwde hutten van de ‘stadsnomaden’ aan de Noordzeeweg nog gewoon op hun plek. En het ziet er ook niet uit alsof ze op het punt staan te vertrekken.

Tussen de caravans staan en liggen overal spullen: houten schotten, fietsen, tafeltjes, kleding en schoenen, fauteuils, snoeren, oude televisies en koelkasten. Eigenlijk had dat vandaag allemaal weg moeten zijn: op 6 juni zou de gemeente het terrein ontruimen. De stadsnomaden moeten verhuizen naar een nieuwe plek bij de Westhavenweg. Maar de nomaden weigeren dat: die plek is volgens hen te klein en gevaarlijk.

De stadsnomaden krijgen sinds 2014 – toen de krakersplek ’t Landje in Westpoort werd ontruimd – ieder jaar van de gemeente een gedoogplek in een ander stadsdeel toegewezen. Dit heeft de gemeente zo bedacht, vertelt een woordvoerder, zodat de groep nomaden zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de omgeving. „Er is nu eenmaal een groep mensen in Amsterdam die bewust kiest om zo buiten de samenleving te leven. Daar kun je je ogen voor sluiten, of het proberen te reguleren.” Volgens de woordvoerder hebben ze zo zicht op de groep en zijn de omstandigheden voor hen ook optimaal: er staan wc’s en douches en er is kraanwater.

„Die regeling met ieder jaar een nieuwe gedooglocatie leek op het eerste gezicht ook prima”, zegt Joost, de enige die het woord doet namens de nomaden. „Maar in de praktijk zien we dat de terreinen met het jaar kleiner worden, alsof ze ons willen ontmoedigen.” Het terrein aan de Noordzeeweg – ongeveer onder de A5 en naast de treinrails – is hun zesde landje. Eigenlijk hadden ze hier in februari al weg moeten zijn, maar GroenLinks maakte destijds bezwaar tegen de nieuwe aangewezen plek, die eenderde kleiner is en brandtechnisch niet veilig zou zijn. De brandweer en politie controleerden het terrein opnieuw en kwamen tot de conclusie dat iedere bewoner 20 vierkante meter tot zijn beschikking zou hebben en dat het goed bereikbaar is voor hulpdiensten.

Niet gezond

Toch maakt Rugter Groot Wassink, fractieleider van GroenLinks zich nog steeds zorgen, zegt hij. „Waarom vond de brandweer het eerst onveilig, en bij een tweede check wel veilig?” Bovendien vindt hij dat de gemeente het beleid moet herzien en dat de nomaden een semi-permanente plek moeten krijgen voor vijf jaar.

Van der Laan schreef half april, na de tweede controle, dat de verhuizing nu toch écht door kon gaan – en toen stapten de nomaden naar de rechter. Op 13 juni volgt de uitspraak, tot dan is de verhuizing in ieder geval uitgesteld. „Maar eigenlijk is de uitkomst al duidelijk”, zegt woordvoerder Joost, „want we hebben alweer een nieuwe aankondiging van de gemeente ontvangen. Maar we gaan niet naar die nieuwe plek.”

De 900 vierkante meter is volgens hen praktisch te klein voor de ruim 35 bewoners. Mensen hebben een wooncaravan en een werkcamper. „Ze willen dat we afstand doen van onze spullen, maar we leven van het recyclen van afgedankte materialen.”

Daarnaast ligt de nieuwe plek pal aan de A10: niet gezond. De A5, waar ze nu naast wonen, staat in ieder geval nog op palen. Ze hebben veel katten en honden die ratten en ander ongedierte weghouden, maar wat als die straks gewoon de snelweg oprennen? Of als een rookpluim – „we houden van een fikkie stoken” – de weg overwaait? „Dan hebben wij het gedaan.” Dan heeft hij het nog niet eens gehad over de mast met lichtreclame die dag en nacht aanstaat, het prikkeldraad om het terrein heen („met brand kunnen we geen kant op”) en dat er geen gras ligt, maar betonnen platen op de grond.

„We zoeken nog liever een andere plek. Want we gaan niet daar én niet in een appartementje wonen.”