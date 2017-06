‘Seksuele straatintimidatie is onacceptabel’

Naroepen, sissen, achternalopen; het wordt als ‘seksuele straatintimidatie’ verboden in Rotterdam als het aan wethouder Joost Eerdmans ligt (Veiligheid, Leefbaar Rotterdam). Gisteren stuurde hij een plan naar de gemeenteraad, met daarin een tekst voor het verbod dat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) terecht moet komen. Hij verwacht dat hij raadsbrede steun krijgt voor zijn voorstel.

Amsterdam probeert ook zo’n verbod in te voeren, en loopt tegen vrij fundamentele problemen aan. Waarom doet Rotterdam dan gewoon hetzelfde?

„Waar een wil is, is een weg. Er zijn allerlei bezwaren te bedenken, maar de kern is: het is belangrijk een norm te stellen met elkaar, en die ook te handhaven. We hebben goed gekeken naar ervaringen met dit soort bepalingen in bijvoorbeeld Antwerpen, Mechelen en Brussel – en ook in Amsterdam.”

Een van de problemen is dat gemeenten niet in een APV beperkingen kunnen opleggen aan wat inwoners zeggen. Dat moet bij wet, wat onlangs nog bevestigd is toen gemeentelijke vloekverboden sneuvelden.

„Dit is geen zaak van vrijheid van meningsuiting. Dit gaat juist om onvrijheid, om de onvrijheid die vrouwen voelen om zich te kleden hoe ze willen, en te gaan en staan waar ze willen. Als ze worden nagesist, en slet en kankerhoer te horen krijgen, dan voelen ze zich geïntimideerd. Uit een groot Rotterdams onderzoek van eerder dit jaar blijkt dat bijna alle vrouwen daar wel eens last van hebben. En dat is onacceptabel. We kijken nog met het OM naar hoe we het verbod precies moeten inrichten.”

Is het geen symboolmaatregel omdat de pakkans heel klein zal zijn?

„We maken ons geen illusie dat er een pakkans van 100 procent zal zijn. Maar we weten al best veel: wat de hotspots zijn, en wanneer het gebeurt. Je hoeft niet bij 10 graden vorst in de Alexanderpolder te gaan zoeken, dan zal je niet veel vinden. Bovendien komen er vier extra handhavers bij die zich met deze norm zullen bezig houden, en we zullen de andere handhavers ook trainen. Het gaat erom een paar flinke tikken uit te delen, ook vanwege de afschrikwekkende werking.”

U schrijft ook lok-BOA’s [Buitengewoon opsporingsambtenaren] te willen inzetten. Mag dat, of is dat uitlokking?

„Je kunt een verbod in de APV alleen handhaven wanneer de plegers op heterdaad betrapt worden. Daarom zullen de handhavers in ieder geval in burger zijn. Een stap verder is dat je ze een kort rokje aantrekt. We moeten het nog onderzoeken, maar als het juridisch kan, zullen we het serieus overwegen.”