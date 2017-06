Rotterdams Philharmonisch volgens publiek het culturele boegbeeld van Nederland

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is de nummer 1 geworden in een publiekspeiling die is gedaan over de vraag wie het culturele boegbeeld van Nederland is in het buitenland. Sinds vrijdagavond konden bezoekers van nrc.nl een keuze maken uit de honderd kunstenaars en kunstinstellingen die een vakjury had geselecteerd voor de jaarlijkse NRC Cultuur Top 100.

In de publieksstemming is het Metropole Orkest op de tweede plaats geëindigd, het Nederlands Dans Theater staat op plek 3. Arnon Grunberg, de nummer 1 in de officiële door een vakjury vastgestelde NRC Cultuur Top 100, eindigt bij het publiek op een 45e plaats.

Ivo van Hove/Toneelgroep Amsterdam, Francine Houben/Mecanoo, Jaap van Zweden en het Koninklijk Concertgebouworkest staan zowel bij het publiek als bij de jury in de toptien van kunstenaars en kunstinstellingen die wereldwijd het meest hebben bijgedragen aan het culturele imago van Nederland. Via nrc.nl hebben 2695 mensen een stem uitgebracht.

Gisteren werd de officiële NRC Cultuur Top 100 gepresenteerd. Deze met hulp van een jury van tien deskundigen samengestelde lijst geeft weer welke Nederlandse kunstenaar of kunstinstelling in het afgelopen jaar het meest succesvol is geweest. Het Rotterdams Philharmonisch, momenteel op reis in Azië, staat in deze jurylijst op plaats 93.

Bekijk hier de volledige lijst van de NRC Cultuur Top 100

Met de Cultuur Top 100 probeert NRC de internationale reikwijdte van Nederlandse kunst en cultuur in kaart te brengen. Deze ranglijst is een mix van autoriteit en invloed, van reputatie en verdiensten, van omzet en geloofwaardigheid.

De cultuur top 10 volgens het publiek:

1.Rotterdams Philharmonisch (93)*

2.Metropole Orkest (28)

3.Nederlands Dans Theater (45)

4.Dutch Design Week (99)

5.Studio Drift (71)

6.Francine Houben/Mecanoo (4)

7.Ivo van Hove/Toneelgroep Amsterdam (2)

8.Koninklijk Concertgebouworkest (7)

9.Jaap van Zweden, dirigent (5)

10.Johan de Meij, dirigent (92)

*tussen haakjes de positie in de officiële NRC Cultuur Top 100