Resten vermist vliegtuig Birma gevonden in zee

De Birmese marine heeft donderdag resten van het vliegtuig dat sinds woensdag was vermist. In zee zijn brokstukken en de lichamen van twee volwassenen en een kind gevonden. Het toestel had 122 mensen aan boord, onder wie soldaten, familieleden en crewleden. Vijftien kinderen vlogen mee, meldt het leger. Het is niet duidelijk of er overlevenden zijn.

Volgens Reuters zijn onder meer het vliegtuigwiel, reddingsvesten en koffers met kleding uit het water gehaald op zo’n 35 kilometer van de stad Launglon in Birma. Negen marineschepen, vijf vliegtuigen en twee helikopters werden ingezet in de zoektocht, die nog steeds verder gaat.

Turboproptoestel

Woensdag verdween het vliegtuig een half uur na het opstijgen van de radar tijdens een binnenlandse vlucht. Het toestel was opgestegen vanaf het vliegveld in de stad Myeik in het zuiden van Birma en onderweg naar Rangoon, de grootste stad van het land. Het contact met het vliegtuig viel weg terwijl het over de Andamanse Zee vloog, zo’n 32 kilometer ten westen van de stad Dawei.

De route (bij benadering) van het vermiste toestel, en de plek waar het ongeveer van de radar verdween.

Het vermiste vliegtuig is een Y-8, een turboproptoestel van de Chinese fabrikant Shaanxi. Ook China, Pakistan, Soedan, Tanzania en Venezuela maken gebruik van de Y-8. In 2006 vloog een experimentele versie van de Y-8 die werd getest door de Chinese luchtmacht tegen een berg. Alle veertig inzittenden kwamen om het leven.