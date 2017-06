Paleis Soestdijk wordt een ‘proeftuin voor innovatie’

Het consortium Made by Holland gaat Soestdijk exploiteren. Dit betekent dat paleis en landgoed een proeftuin voor innovatie gaan worden, waar instituten, bedrijven en starters zich aan elkaar presenteren. Paleis, Oranjerie en Stallen krijgen horeca en hotelfaciliteiten. Aan de rand van het terrein komen woningen.

Dat schrijft demissionair minister Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag aan de Tweede Kamer. Ook de gemeenteraden van Baarn en Soest en Provinciale Staten van Utrecht zijn geïnformeerd.

Het consortium Made By Holland bestaat uit Meyer Bergman Investments BV, Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek BV, adviesbureau Hylkema Consultants en Leeuwenpoort Ontwikkeling BV. Made by Holland was met een bod van 1,7 miljoen euro de hoogste bieder van drie overgebleven partijen. De partijen die het niet zijn geworden, zijn Eden Soestdijk en Buitenplaats Soestdijk.

Made by Holland steekt ruim 30 miljoen in de ontwikkeling van paleis Soestdijk en het bijbehorende landgoed. Dat moet straks „een platform voor innovaties en excellent ondernemerschap” worden, met tentoonstellingen en evenementen voor een breed publiek. Onder meer de Nationale Opera, IDFA en EYE hebben al gezegd daar aan mee te willen werken.

De verkoop van Soestdijk begon in 2015. Toen kwamen bij het kabinet 120 inzendingen binnen voor een ‘economisch duurzame herbestemming’ van landgoed en paleis Soestdijk. Daarvan werden er vier geselecteerd, waarvan later één afviel. Zij kregen elk 100.000 euro voor het verder uitwerken van hun plan, dat vervolgens op een schaal van 1 tot 10 werd beoordeeld op vijf criteria: het plan moest duurzaam en passend zijn, de restauratie zorgvuldig, de exploitatie gericht op de langere termijn en verder moest het plan haalbaar zijn en financieel solide. Drie inzenders voldeden aan deze criteria, waarop ze werden beoordeeld door een commissie onder leiding van voormalig VVD-minister Sybilla Dekker.

Exterieur van Paleis Soestdijk. Foto Lex van Lieshout/ANP

Buitenplaats Soestdijk wilde, zoals de naam al suggereert, van het paleis weer een plaats maken waar net als vroeger zou kunnen worden verpoosd. Het paleis zou worden gerestaureerd en opengesteld voor publiek. In het park zou een ‘Grand Canal’ worden gegraven en een Paviljoen komen: een publiekstrekker met tentoonstellingen op het gebied van design, kunst, wetenschap en cultuur.

Eden Soestdijk, het andere plan dat het niet heeft gehaald, was geïnspireerd op een gelijksoortig project in Groot-Brittannië, Eden Project, en legt de nadruk op duurzaamheid en educatie. Het paleis zou een informatiecentrum worden, met in de tuin een dome-vormige kas, waarin bijvoorbeeld poolklimaat en tropisch klimaat zouden worden nagebootst.

Buitenplaats Soestdijk en Eden Soestdijk zijn stichtingen, Made by Holland is dat niet.

Het consortium zou Soestdijk na vijftien jaar, de periode dat partijen zich vast moeten leggen, kunnen verkopen.