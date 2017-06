Ongeplaatste Ostapenko bereikt finale Parijs

Nog altijd bestaat de kans dat een ongeplaatste speelster het tennistoernooi van Roland Garros wint, iets wat nog nooit eerder is voorgekomen. Jelena Ostapenko zette donderdag haar opmerkelijke zegereeks door in de halve finale in drie sets te winnen van Timea Bacsinszky, die als dertigste was geplaatst voor het Franse grandslamtoernooi.

De Letse Ostapenko (20), nummer 48 van de wereldranglijst, begon volgens persbureau ANP wat onwennig aan de wedstrijd en leverde meteen haar eigen opslagbeurt in. Dat deed ze diezelfde set nog twee keer, maar omdat ze ook de service van Bacsinszky driemaal wist te breken eindigde het eerste bedrijf in een tiebreak. Daarin was de jarige Ostapenko te sterk: 7-6 (4)

Ook in de tweede set viel de ene break na de andere, maar ditmaal in het voordeel van de Zwitserse Bacsinszky, die uiteindelijk won met 3-6. Met name door haar harde forehands en haar aanvallende speelstijl wist Ostapenko de partij alsnog naar zich toe te trekken. In de derde set werd het 6-3 voor de Letse.

Een unicum in het proftijdperk

Het is voor het eerst dat een Letse tennister doordringt tot in de finale van het Franse tennistoernooi. Ook is het voor het eerst in 34 jaar dat een ongeplaatste speelster het tot in de finale schopt in Parijs. De laatste die daarin slaagde was Mima Jaušovec in 1983, maar zij verloor in de finale Chris Evert-Lloyd. Sinds Roland Garros in 1968 werd opengesteld voor professionals won nog nooit een ongeplaatste speelster het toernooi.

Tegen wie Ostapenko in de finale speelt, wordt later op de avond duidelijk. Op dit moment speelt de als tweede geplaatste Karolina Pliskova tegen Simona Halep, de nummer drie van de plaatsingslijst. Vorig jaar ging de winst op Roland Garros naar de Spaanse Garbiñe Muguruza, die in de finale de favoriete Serena Williams versloeg.